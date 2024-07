¿Víctor Mallarino castigado en ‘MasterChef Celebrity’? Esta es la razón

El capítulo 12 de MasterChef Celebrity dejó un sinsabor, no solo por la eliminación de Gabriel Murillo, sino, además, por la ausencia de Víctor Mallarino, quien debía enfrentarse a Marcela Gallego, Jacques Toukhmanian, Roberto Cano, Nina Caicedo, Catherine Ibargüen, María Fernanda Yepes y Murillo, con el propósito de seguir una semana más dentro de la competencia.

En redes sociales no pasó desapercibida su ausencia e inmediatamente, los internautas comenzaron a especular al respecto: “ojalá todo esté bien con usted Señor Mallarino, lo extrañamos ayer, pero si se va directo a eliminación, va a estar bien pues usted va a ser el primero de subir al balcón”, “por qué no está Víctor Mallarino en MasterChef”, “qué pasó con Víctor”, “hace falta Víctor”, “¿y la eliminación?”, son algunos de los comentarios que han dejaron en redes los internautas.

¿Qué pasó con Víctor Mallarino y por qué no estuvo en ‘MasterChef Celebrity’?

El día de la eliminación, Claudia Bahamón le contó a los demás participantes que el actor no podía estar presente en el reto por temas personales. “Hoy nos hace falta un integrante con delantal negro, Víctor Mallarino, por temas personales hoy no pudo asistir, por tanto, el día que regrese a esta cocina, debe ingresar por esa puerta con delantal negro directo a reto de eliminación”, dijo.

Víctor Mallarino se salvó de ir a eliminación

En el capítulo de anoche, el actor regresó nuevamente a la cocina y, como había mencionado la presentadora, lo hizo con el delantal negro. No obstante, antes de iniciar el reto de la caja misteriosa Bahamón hizo una aclaración.

“Cada que una persona, por voluntad propia, por la razón que sea; médica, personal, sale de la cocina temporalmente, viene con su castigo”, dijo inicialmente, dando a entender que el actor no tendría posibilidad de salvarse.

No obstante, continuó diciendo: “¿Va Víctor a reto de eliminación directo? ¿o va a tener la posibilidad de salvarse? En esta oportunidad, no vamos a tomar nosotros la decisión, serán ustedes quienes la tomen: si él debe tener la posibilidad de salvarse en un reto de salvación o ir directo a reto de eliminación”.

Después de hacer un sondeo entre los concursantes, la mayoría aseguró que debían darle la oportunidad de salvarse; sin embargo, Nina Caicedo y Ricardo Henao fueron los únicos que no estuvieron de acuerdo afirmando que era injusto porque los demás sí tuvieron que enfrentarse al reto de eliminación.

Finalmente, la opinión de la mayoría ganó, por lo que el actor tendrá la posibilidad de salvarse en el próximo reto. “A Víctor todo se le perdona”, “no me lo saquen todavía, por favor”, “totalmente justa la decisión, no entiendo por qué Nina y Cony tienen que ser tan odiosas, si en cualquier momento del juego pondrían ser ellas las que se encuentren en esa posición. Además, que no sabemos por qué faltó, todos sufrimos calamidades”, “con el dolor de el alma la ley es para todos, aunque por solo ser Víctor Mallarino yo le perdono todo”, “bien, que le permitan salvarse, pero de ahora en adelante a todos darles la misma oportunidad”.