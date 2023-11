Tía de Shakira reaccionó a imitadora de ‘Yo me llamo’ y recibió inesperado mensaje

Andrea Correa, doble de Shakira en Yo me llamo, es una de las participantes más destacadas de esta novena temporada, pues ha logrado conquistar al público y al jurado con su gran parecido físico y vocal.

Es tanta la popularidad de esta concursante que sus presentaciones en el ‘templo de la imitación’ llegaron a ojos de la celebridad colombiana, quien la elogió e incluso aseguró que su seguidora es “mejor que la original”.

Andrea Correa, Shakira en 'Yo me llamo', se perfila como una de las favoritas en la edición 2023 Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

Tía de Shakira habló sobre la imitadora de su sobrina en ‘Yo me llamo’

Patricia Ripoll, tía de la intérprete de Acróstico y TQG, reaccionó al desempeño de Andrea Correa en el concurso musical del canal Caracol.

Por medio de su cuenta de Facebook, la hermana de Nidia Ripoll, madre de la cantante barranquillera, compartió parte del capítulo 65, en el cual se observa la presentación de quien imita a su sobrina en este show televisivo.

Te puede interesar: Carolina Cruz dejó controvertida opinión sobre el matrimonio ¿Y Jamil Farah?

El guiño de la tía de Shakira causó gran emoción en Andrea Correa, quien envió un inesperado mensaje a través de sus historias de Instagram: “Qué lindo saber que la tía de Shaki apoya lo que estoy haciendo”.

¿Qué dijo participante de ‘Yo me llamo’ sobre lo que comentó Shakira?

En charla con la Revista Vea, Andrea Correa contó que su experiencia en el programa del canal Caracol ha sido “maravillosa”, aunque sabía que sería un reto difícil de enfrentar.

“Siempre supe que sería complicado para los colombianos ver a una chilena imitar a su cantante más representativa; tenía miedo de no cumplir las expectativas y de fallar en el intento. Por fortuna, siento que he cumplido con el reto y por eso he recibido mucho cariño de la gente. Me sorprende ver tantos mensajes de amor en mis redes, incluso de la propia Shakira”, comentó.

Puedes leer también: Claudia Bahamón mostró la casa donde vivirá con su familia tras dejar Estados Unidos y regresar a Colombia

En cuanto al saludo que recibió de la cantante colombiana, la concursante de Yo me llamo mencionó que se sintió muy complacida, pues jamás imaginó que su talento llegaría a ojos y oídos de quien ha sido su inspiración musical durante años. “Yo quedé en shock cuando me empezaron a decir que Shakira había comentado mi audición. Luego recibí un mensaje de ella en el cual decía que yo era mejor que la original... entonces imagínate la alegría que sentí de escuchar algo así de su parte”, concluyó ‘Yo me llamo Shakira’.