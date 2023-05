Thalia Mixtape: la estrella latina de la música presenta banda sonora de su vida

Este 28 de abril la súper estrella latina de la música y la televisión presentó su más reciente álbum, Thalia MIXTAPE, una selección de sus canciones favoritas del rock y pop en español con las que creció en los años 80′s y 90′s y que influenciaron su carrera como artista. En este álbum compuesto por 11 temas se destacan nuevas versiones de temas de Soda Stereo, Mecano, Hombres G, La Maldita Vecindad y los colombianos Aterciopelados, todas con el toque de Thalia.

THALIA MIXTAPE, HECHO JUNTO A LOS MEJORES

Thalia MIXTAPE cuenta con la Producción del ganador del Latin GRAMMY Aureo Baqueiro y con un documental dirigido por el colombiano Simón Brand, producción de 3 episodios en donde la artista habla sobre la evolución de su música a través de los años. Esta producción que se podrá ver por Paramount Plus a partir del 2 de mayo contiene entrevistas y encuentros de Thalia con personajes que ella admira, como Davis Summers de Hombres G y Zeta Bozio y Charli Alberti de Soda Stereo.

LAS ONCE CANCIONES DEL THALIA MIXTAPE

Once temas componen este nuevo álbum de Thalia con el que rinde un homenaje a las canciones y artistas que marcaron su vida. Entre las colaboraciones más llamativas se encuentran la que hace con David Summers de Hombres G para el tema ‘Devuélveme a Mi Chica’ y la que tiene con la colombiana Andrea Echeverri de Aterciopelados para el tema ‘Florecita Rockera’. Conoce el listado completo aquí y no dejes de escuchar el álbum y ver el documental.

Las canciones son: 1. Devuélveme a Mi Chica Ft. David Summers. 2. Pachuco Ft. Rocco. 3. Florecita Rockera Ft. Aterciopelados & Leon Leiden. 4. Persiana Americana. 5. Me Cuesta Tanto Olvidarte. 6. Rayando el Sol. 7. Para No Verte Más Ft. Kenia Os. 8. Cuando Seas Grande. 9. Mixtape Medley (Yo No Me Llamo Javier, No Voy en Tren, Obsesión, No Voy en Tren, Mamá). 10. La Muralla Verde. 11. Lucha de Gigantes.

