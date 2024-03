Televidentes de ‘La casa de los famosos’, inconformes por esta delicada razón

Molestos. Así reaccionaron los televidentes de La casa de los famosos en horas recientes a través de redes sociales, en las que expresaron su molestia por un tema que consideran como “delicado”, teniendo en cuenta que define el futuro del programa.

¿Por qué están molestos los televidentes de ‘La casa de los famosos’?

La más reciente gala de eliminación generó un gran revuelo, debido a los resultados de las votaciones que llevaron a la eliminación de José Miel.

La inconformidad y la sorpresa se apoderaron de las redes sociales cuando se anunció la salida de este concursante, que luchaba por su permanencia contra Nataly Umaña y Juan David Zapata. Razón por la cual el público cuestionó la transparencia del proceso de votación y expresó su descontento con el desenlace del episodio del 17 de marzo.

Además, seguidores de La casa de los famosos expresaron su indignación y exigieron una revisión transparente de los resultados.

“Muchas personas nos pusimos de acuerdo para sacar a Nataly y siento que las votaciones no fueron reflejo de eso”, “es obvio que no la iban a dejar ir porque es quien les está dando rating”, “quiero saber quién controla el conteo de esos votos, porque me parece algo delicado” y “yo dejaré de votar, siento que no influye”, fueron algunos de los comentarios que recibió el programa a través de sus redes sociales.

Salida de José Miel, de ‘La casa de los famosos’, también causó alegría

A pesar del malestar que causó en algunos la eliminación del también exconcursante de La Descarga, hubo un sector del público que se mostró a gusto con la decisión.

Y es que algunos comentarios del cantante y bailarín hacia las personas con sobrepeso, e incluso contra la propia comunidad LGBTI+, no sentaron nada bien entre el público y lo convirtieron en centro de críticas varias veces.

“Jose Miel está en contra de que la gente muestre tetas en las marchas LGBTI, mientras él muestra tetillas en TV. Ponerse del lado del opresor es una zona cómoda, pero hace tanto daño”, escribió en redes sociales Omar Vásquez, nuevo presentador de Lo sé todo y responsable del popular personaje de Diva Rebeca, quien le dedicó otros mensajes.