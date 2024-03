¿Tatán Mejía y Maleja Restrepo rechazaron ‘La casa de los famosos’? Iban a presentar

La casa de los famosos tiene cinco presentadores, entre ellos Roberto Velásquez y Lina Tejeiro, quienes se encargan de conducir la sección del AfterShow. Sin embargo, dicha labor iba a ser desempeñada por Maleja Restrepo y su esposo Tatán Mejía.

¿Por qué Maleja Restrepo y Tatán Mejía no están en ‘La casa de los famosos’?

En charla con Los impresentables, espacio de la emisora Los 40, el finalista de MaterChef Celebrity Colombia (2022) aseguró que la producción del reality show le propuso, así como a su esposa, presentar el Aftershow. Sin embargo, Velásquez y Tejeiro fueron quienes se quedaron con el trabajo.

“Teníamos la posibilidad de presentar ‘La Casa de los Famosos’, la parte virtual, pero no lo rechazamos. Entró Lina Tejeiro, que es una genio, y se quedó con el personaje (…) y Roberto es alguien que se merecía esa oportunidad, entonces sí prefiero que la tenga él y no yo (…) Él es una de las personas más impresionantes que yo he conocido en mi vida, talentoso y echado para adelante”, comentó Tatán Mejía.

Por sorpresa para muchos, el también motociclista e influenciador aseguró que no quería estar en La casa de los famosos, pero estaba dispuesto a aceptar el reto por acompañar a Maleja Restrepo, quien sí deseaba vivir la experiencia.

“Yo no quería, mi mujer sí. Ella le dice que sí a todo, pero lo iba a hacer por ella: ‘Hágale mi amor, yo la acompaño y lo hago por usted’. A mí no me tiene que gustar todo, entonces íbamos para adelante con eso, pero me gustó que haya quedado Robert, se merecía esa oportunidad”, concluyó.

¿Cuánto cobró Tatán Mejía en ‘Survivor: la isla de los famosos’?

En su charla con Los impresentables, el esposo de Maleja Restrepo también habló sobre el papel que desempeñó en aquel reality show del canal RCN.

Allí, admitió que tuvo varios errores, pero también advirtió que está dispuesto a retomar la labor para demostrar que aprendió: “Siento que no fue mi mejor trabajo, pero fue el primero, y si vuelven a hacer el programa lo haré mucho mejor. Yo llegué allá con gente de la que ni siquiera sabía los nombres, no porque no fueran reconocidos sino porque mi atención está puesta en otras cosas también”.

De igual manera, Tatán Mejía aseguró que no ganó más de 100 millones de pesos por presentar la reciente temporada de Survivor: la isla de los famosos, aun cuando se pensó que le habían pagado mucho más.