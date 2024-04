Tania Valencia envió fuertes palabras a La Segura: “¿tus lágrimas son de verdad?”

La participación de Tania Valencia en La casa de los famosos fue muy comentada en redes sociales. La actriz de Tu voz estéreo fue víctima de burlas y memes por los particulares gestos que hacía dentro del reality.

El pasado domingo el público la eligió como la nueva eliminada. Una vez se conoció la noticia, Tania no pudo evitar llorar. De hecho, horas antes de conocer el resultado, la exreina manifestó que presentía que ella era la que iba a salir de la competencia, tras dos semanas de haber ingresado.

¿Qué le dijo Tania Valencia a La Segura?

Al salir, Valencia dejó nominada a Diana Ángel. Sin embargo, en una entrevista que brindó para el programa Buen día Colombia, la exparticipante se refirió a La Segura, quien ha protagonizado fuertes peleas con Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo.

Tania se refirió a los momentos en que La Segura ha criticado a sus compañeros cuando lloran. “Algo para La Segura. O sea, si yo lloro, mis lágrimas son de cocodrilo, pero tú que lloraste el domingo pasado, ¿las tuyas sí son de verdad? ¿Por qué tus lágrimas son más pesadas y más importantes que mis lágrimas? ¿Por qué tus lágrimas importan más que las lágrimas de Isabella? Una mujer trans que no ha hecho más que abrirse paso en esta vida para darse la posición que tiene. ¿Por qué las lágrimas de Martha valen menos que tus lágrimas?”, le dijo.

De igual manera, le envió un fuerte mensaje, asegurando que la actitud de la generadora de contenido caleña se debe, en parte, por culpa de Karen Sevillano. “Segura eso no es tuyo, esa forma de operar te la contamina Karen porque ella le tiene un pavor a las lágrimas. Si entra mi novio, el que me ama y me dice en la cara ‘mi amor, la verdad sin empatía es violencia’, ¿no será que me está tratando de decir algo?”.

Los internautas no dudaron en dejar sus opiniones al respecto, algunos defendiendo a Tania, y otros criticándola: “Señora y por qué no le dijo eso a ella allá”, “qué tiene que ver qué Isabella sea una mujer trans, ninguna necesidad de mencionarlo. Tania tuvo la oportunidad de decir lo que pensaba a Karen y la Segura en su cara y no lo hizo! Así que la historia se cuenta sola”, “Epaaaaa por fin una persona que no le tiene miedo a las VILLANAS del reality, toda la razón mi hermosa”, “por qué no se los dijo en su cara, esta mujer no es la misma mujer que se veía dentro, entonces si tenía un papel bien puesto”, “mientras estuvo en la casa se hacía la víctima y no dijo nada en la cara como debe ser… ahora sí es valiente y frentera, en fin la hipocresía”.