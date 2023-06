Kim Cattrall de Sex and the city rompe promesa y vuelve a la serie. Aquí la razón

La segunda temporada de And Just Like That..., comedia dramática y secuela de la serie de televisión Sex and the City que se estrenará el 22 de junio de 2023 en la plataforma HBO Max, tiene como gran atractivo el regreso de Samantha, rol interpretado por la actriz Kim Cattrall, quien no participó por decisión propia en la primera temporada, conformada por 10 capítulos.

La tensa relación entre Cattrall y Sarah Jessica Parker fue un factor determinante para que Kim decidiera no regresar...hasta ahora. Fotografía por: Getty Images

Sex and the city, que se basa en la columna del periódico de la escritora Candace Bushnell y en la antología de libros de 1996 del mismo nombre, narra las aventuras de Carrie y sus amigas Miranda Charlotte y Samantha, quienes comparten el glamuroso estilo de vida y las aventuras románticas en Manhattan.

Protagonizada por Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, la escritora de la columna que expresa sus pensamientos en una narración a lo largo del episodio, comparte créditos con las actrices Cynthia Nixon, Kristin Davis y Kim Cattrall, quien sorprendió a sus millones de seguidores de Sex and the City cuando se conoció que participaría en la segunda temporada.

Kim Cattrall tuvo una buena razón para regresar

Y es que Kim Cattrall había reiterado en distintas entrevistas que jamás volvería a interpretar a Samantha Jones, el libertino personaje con innumerables amantes, gran apetito sexual y visión masculina para las relaciones. ¿La razón? Kim y Sarah Jessica tenían una pésima relación, al punto que Cattrall la llamó en su Instagram “hipócrita” y “cruel” y compartió un enlace del New York Post en el que se hablaba de un ambiente terrible durante la grabación de la serie, en el que sus compañeras de set la ignoraban.

El protagonismo alcanzado por Samantha que, para muchos críticos y seguidores de la serie, era el mejor personaje de las seis temporadas, sería la causa para el malestar de Parker, quien habría conspirado, detrás de bastidores, para crearle mal ambiente.

Pero al parecer, y es lo que suponen muchos fans de la serie, el dinero pudo más, y Cattrall había aceptado tener una breve y muy especial aparición en la segunda temporada de And Just Like That… a cambio de una enorme suma. Este cambio de opinión fue inesperado, en especial porque la tercera película de la saga, que llegó a tener guion escrito, no se realizó por la negativa de la actriz de darle vida Samantha Jones a pesar de la insistencia de los productores.

Samantha, el personaje que no juzga a los demás, que tiene claro que no quiere compromisos y tampoco hijos, algo que hoy es evidente por su edad, la que ante el peligro de enamorarse prefiere cortar y tener nuevos romances, volverá con su encanto y gran personalidad a una serie que extraña su aporte dramático y cómico. Y es Kim logró el tono perfecto en su interpretación para que no fuera una caricatura.

Lo que ha trascendido de su regreso es que no será una reconciliación, pues para justificar la ausencia de Samantha en la primera temporada de And Just Like That… se planteó una pelea con Carrie, por lo que había viajado a Londres, y en la serie se jugaba con su posible retorno. Lo cierto es que no se verá a las 4 amigas tomando coctel y compartiendo sus fantasías y frustraciones, porque Cattrall no coincidió con sus compañeras en ninguna grabación.