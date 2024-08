Tras pelea Alicia Machado y ‘El Puma’ se reconciliaron. “Te ruego que me perdones”

Hace algunas semanas, el evento más sonado del reality gastronómico Top Chef, de Telemundo, fue la pelea que tuvieron Alicia Machado, la ex Miss Universo venezolana, y su compatriota, el cantante José Luis Rodríguez. A los dos artistas, residenciados en Miami, les tocó cocinar juntos como participantes del programa y debieron hacerlo separados por una pared. La prueba los puso en tantos apuros que perdieron el reto y terminaron enfrascados en una discusión, que derivó en una gran molestia de ‘El Puma’. Machado, de 47 años, fue acusada de no respetar a una persona mayor como el artista, que tiene 81 años.

El Puma no aceptó acercamiento inicial de Alicia Machado

Aunque Alicia buscó un acercamiento, en realidad el intérprete de Agárrense de las manos y Dueño de ti no cedió. Pasado el evento ocurrido en el programa conducido por Carmen Villalobos y grabado en Colombia, el tema siguió en medios. Por ejemplo, Lilibeth Rodríguez, una de las hijas del cantante, defendió a su padre diciendo que las canas deben respetarse. “Espero que Telemundo tome cartas en el asunto porque el mensaje es nefasto ‘búrlate, mofa, irrespeta a las personas de la tercera edad y serás premiada’”, dijo en sus redes, expresando su apoyo, a pesar de no tener la mejor relación con su papá.

Días después de lo ocurrido, la revista Vea habló con ‘el Puma’, pero él no profundizó en lo ocurrido; solo mencionó que, en este tipo de formatos, muchas personas en principio son muy amables y luego terminan mostrando su verdadera personalidad.

‘El Puma’ y Alicia Machado recordaron que siempre habían sido familia. Fotografía por: Cortesía

Ahora la pareja vuelve a ser tema de interés, pero esta vez por la emotiva reconciliación que protagonizó. Fue en el episodio final del reality culinario, donde suelen hacer presencia los concursantes de toda la temporada y naturalmente. Esta vez fue el cantante quien dio el primer paso. “Quiero llamar aquí a Alicia Machado, ven aquí amor, este capítulo se cierra aquí, pero con amor...”, empezó diciendo ‘El Puma’. “Yo a Alicia siempre la he querido, mi familia también, y si tengo que pedirte disculpas porque hice algo indebido te ruego me perdones”, le dijo a la también actriz, quien no dudó en ir a sus brazos, para luego terminar llorando.

El conmovedor momento fue aplaudido por quienes lo presenciaron. Ya Alicia había mostrado que su paisano y ella eran amigos de hace tiempo. “Con respecto a ‘El Puma’ esa es una relación de muchos años, de mucha amistad, de mucha familia. Yo no le permití ni a la producción, ni a mis compañeros, ni al público, ni se lo voy a permitir tampoco a los medios, que se metan ahí…”, dijo a People en español.