Tom Holland: las razones y la serie que lo llevaron a retirarse de la actuación

El estreno de The Crowded Room, serie de 10 capítulos protagonizada por el británico Tom Holland, llegó con revelaciones importantes del actor, quien luego de estar 10 meses inmerso en este proyecto, como protagonista y productor, impactó a sus millones de seguidores en todo el mundo.

Y es que Holland, que le da vida a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, UCM, ha tenido una brillante carrera que comenzó en cine siendo un niño, en la recordada Lo imposible en el 2012 bajo la dirección de J. A. Bayona. Regresando al nuevo proyecto disponible en la plataforma Apple TV+, el actor se enamoró de la historia. “Odio leer guiones, es la parte de mi trabajo que no me gusta nada de verdad. Pero leer estos guiones fue fantástico”, comentó en una entrevista para El País de España.

El rodaje de Spider-Man 4 continuará de acuerdo a los planes de descanso de Holland. Fotografía por: Getty Images

Fue tal su interés en el proyecto, que decidió ser parte del equipo de producción. “Ha sido muy interesante para mí comprender cómo funciona la televisión, navegar por una historia de 10 horas en lugar de dos horas y media. Ha sido una curva de aprendizaje enorme y creo que la audiencia lo valorará porque es un thriller psicológico de verdad, que te hace pensar, te mantiene alerta y enganchado”, afirmó en la misma charla.

Para el artista de 27 años, este nuevo rol detrás de cámaras fue un aprendizaje que disfrutó mucho, pues ama trabajar en la industria, y siendo productor, pudo poder conocer de cerca cómo es el proceso creativo y la interacción entre los distintos departamentos. Resalta que también estuvo muy de la mano del guionista Akiva Goldsman, “Hablamos sobre los episodios, los puntos de giro, y luego, una vez que ya teníamos perfilados de una forma más sólida los 10 episodios, él y su equipo de guionistas lo plasmaron en el papel. Hicieron un trabajo genial”.

Tom Holland en la piel de un hombre perturbado

En The Crowded Room, película inspirada en la novela The Minds of Billy Milligan, Holland le da vida a Danny Sullivan, un joven involucrado en un tiroteo en las inmediaciones del Rockefeller Center de Nueva York de 1979. En la serie, luego del arresto del protagonista, comienza un apasionante interrogatorio que va revelando el misterioso pasado del perturbado antisocial y los razones que lo motivaron sus acciones.

Esta experiencia le dejó al actor una parte positiva y una no tan buena. “Todo el proceso de hacer la serie me ayudó a profundizar en mí mismo. He llegado a comprender mejor de qué soy capaz, lo que puedo soportar, lo que me dispara y me atrapa en una espiral. Ahora soy capaz de situarme en un lugar mental donde soy realmente feliz”, comentó. Pero esta realización también lo agotó y anunció que se tomará un descanso de la actuación.

“Ahora me estoy tomando un año sabático”, Tom Holland

“El programa me rompió. Llegó un momento en el que pensé que necesitaba un descanso. Desaparecí, me fui a México por una semana y pasé un tiempo en la playa y me relajé, y ahora me estoy tomando un año sabático y eso es el resultado de lo difícil que fue este espectáculo”, declaró en una entrevista para Extra.

En esta etapa quiere compartir más con su novia Zendaya, interés romántico en Spider-Man y con quien tiene una relación sentimental desde hace dos años. Además tendrá tiempo para viajar, ver a su familia y amigos, jugar golf y hasta “comprar plantas y hacer todo lo posible para mantenerlas vivas”.

Holland, quien mantiene un perfil bajo en sus redes sociales, compartiendo muy eventualmente algo de sus trabajos, se tomará definitivamente la vida con más calma. Por el momento, ya se confirmó la cuarta entrega de Spider-Man, que se ha retrasado por la huelga de guionistas en Hollywood. El rodaje de la cinta empezaría al culminar el tiempo de receso que Tom quiere tomarse.