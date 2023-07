¿Hayley Atwell y Tom Cruise son novios? Se conoció la verdad de su ´relación’

Misión Imposible: Sentencia Mortal- Parte Uno no solo ha generado comentarios por los retrasos durante su filmación, ocasionados por el covid 19, los accidentes durante el rodaje, el robo de un costoso vehículo y las discusiones que Tom Cruise tuvo con su equipo de producción, que no atendía todos los protocolos de seguridad en pandemia, sino también por los rumores de romance con Hayley Atwell, su compañera en el filme.

Desde el inicio de la filmación se comenzó a hablar sobre la cercanía del actor de 61 años y la actriz, de 41, incluso fueron vistos, tomados de la mano en distintos eventos, como la final femenina del torneo de Wimbledon, aunque ellos no dijeron una sola palabra. Los comentarios fueron creciendo, hasta el punto en que se dijo que la relación era un hecho, pero que los artistas habían roto porque la presión de los medios sobre ellos era insoportable. Esta ‘ruptura’ tampoco fue confirmada.

Los rumores comenzaron porque empezaron a verlos juntos en eventos, en muchos de ellos tomados de la mano. Fotografía por: Getty Images

Así ve Hayley Atwell a Tom Cruise, su compañero en Misión imposible 7

Hayley Atwell, actriz nacida en Londres y conocida como Peggy Carter en el Universo Marvel, se cansó de las especulaciones, y reveló la verdad de su relación con Cruise, a quien se le vinculó, hace poco, con Shakira. “Es simpático, es encantador, es carismático, sabe como hacer que la gente se sienta bien consigo misma”, le dijo a The Independient, mostrando su admiración por Tom, pero a la vez aseguró que los rumores eran “sucios” y para nada correspondían a la verdad.

Atwell describió su relación con Tom Cruise y con el director Chris McQuarrie como muy familiar, comparándola con el vínculo que se puede tener con unos “tíos” a quienes se puede pedir consejo o asesoría sobre cómo manejar este tipo de informaciones sobre su vida privada. La celebridad reveló cómo fueron sus charlas con ‘Ethan Hawke’ al respecto. “Cuando he hablado con él de esto, me ha dicho: ‘Sabes exactamente quien eres. Sabes de qué vas. Y eso es lo único que importa. No importa lo que la gente piense de ti, si eres íntegra contigo misma, si sabes cuál es tu sistema de valores”. La verdad es que Kayley Atwell si está enamorada, pero del productor Ned Wolfgang Kelly, su prometido desde abril.