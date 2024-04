Tania Valencia es la décima eliminada de ‘La casa de los famosos’ “Lo presentía”

Sin duda alguna, La casa de los famosos Colombia se posiciona como una de las producciones más vistas y polémicas la televisión colombina gracias a las situaciones que, noche a noche, se presentan entre los habitantes de la casa. El drama, el romance, los chismes y las estrategias son algunos de los factores por los que, los televidentes no se pierden ni un solo minuto del reality show de convivencia.

Tania Valencia es la décima eliminada de ‘La casa de los famosos’

Hace unos instantes, el canal RCN emitió una gala más de eliminación de La casa de los famosos Colombia. En esta oportunidad Martha Isabel Bolaños, La Segura, Isabella Santiago, Omar Murillo, Karen Sevillano y Tania Valencia eran las celebridades que se encontraban en la placa y con grandes posibilidades de despedirse del reality show.

Luego del posicionamiento, evento en el que los participantes se manifiestan cara a cara las situaciones o actitudes que no les agrada el uno del otro; Cristina Hurtando anunció que, luego culminar el proceso de votación virtual por parte del público, se conoció que, la actriz y exreina de belleza Tania Valencia era la décima eliminada de La casa de los famosos Colombia.

Tras conocer el veredicto del público, el participante optó por agradecerle a todos los cibernautas que creyeron en ella y, por supuesto, a todos los televidentes que anoche a noche se conectaron para conocerla como persona. “Los amo a todos, de verdad que sí… Me siento agradecida la vida por esta oportunidad tan maravillosa (…) Sé que no duré mucho y que el estar acá en placa fue por una imprudencia que cometí, pero bueno, la vida sigue (…) Lo presentía, algo me decía que iba a hacer la eliminada”

Tras el anuncio, miles de cibernautas manifestaron su punto de vista a través de redes sociales, algunos de manera positiva y otros no tanto; pues creen que la actriz no merecía despedirse de la competencia. “Ella pensó que haciendo el papel de dramática la gente se iba a conectar. No entiendo. 😢”, “GRACIAS POR NOMINAR A LA ODIOSA DE DIANA... HAY QUÉ IR POR ELLA.”, “e hizo famosa por hacer estresar a todo un país por sus caras y drama. 😂” y “Ahs pensé que ella iba a durar más, se me hacía una buena persona. Sé que son cosas del juego, pero ahss qué pesar”.

Luego de despedirse de sus compañeros y agradecerles a los colombianos, Tania Valencia decidió nominar a la actriz Diana Ángel para que esté en la placa de eliminación durante esta semana, hecho que asombró a más de uno. “Siento que ella no confía en sí misma; esta nominación es una prueba para que ella se dé cuenta lo poderosa que es”.