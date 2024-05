Señales sobrenaturales en ‘LCDLF’ revelarían quién sería nominado. Habría conjuro

Es un hecho que el equipo de los ‘Papillentes’ de ‘La casa de los famosos’, versión Colombia se ha debilitado en las últimas semanas, al perder a varios sus miembros. Los más recientes eliminados han sido Ornella Sierra, La Segura, Diana Ángel y Camilo Pulgarín, todos pertenecientes a dicho grupo.

Antes de ellos, Mafe Walker, quien asegura hablar con los extraterrestres, fue eliminada y antes de Walker, la expulsada de la casa inesperadamente fue Isabella Santiago. Las dos eran del equipo ‘Galáctico’.

Cuando Mafe Walker volvió a la normalidad y concedió entrevistas aseguró que ella sabía quién era el ganador y enfocaba todos sus esfuerzos galácticos, palabras poderosas e influencias energéticas en buscar que así fuera. Se refería a Julián Trujillo, con quien fueron muy cercanos. “Lo gana el team galáctico (…) activamos la telepatía (…) gana Juli, amor, Juli va a ganar. Yo lo he dicho, él es comandante de la nave, él es el registro (…) yo desde afuera tengo que empezar a activar los vórtices para transmitirle a las casas en Colombia”, dijo Walker.

En principio, muchos se mofaron de las palabras de Walker sin embargo, hay que reconocer que desde entonces ningún Galáctico, equipo al que pertenece Julián ha sido eliminado, pese a que han estado nominados y en peligro de salir.

¿Hay una maldición sobre los ‘papillentes’ en ‘LCDLF’?

En redes sociales hay teorías sobre la eficacia del hechizo galáctico que Walker lanzó y que estaría protegiendo a su equipo y llevaría a Julián al triunfo. Otros menos crédulos aseguran que los galácticos están siendo avalados por la votación, ya que están molestos y hartos con los comportamientos groseros y peleas recurrentes de los papillentes’, quienes evidentemente están sorprendidos con las bajas tan seguidas que han tenido. También hay quienes opinan que dar por ganador a Julián Trujillo es lógico, porque consideran que el reality está arreglado para que él salga victorioso.

El café reveló que Miguel Melfi será nominado

Un nuevo evento al parecer sobrenatural y pronosticador parece haber ocurrido en la mañana de este jueves 30 de mayo, horas antes de saberse quién sería el nuevo nominado. Recordemos que ahora son los televidentes quienes votan en negativo por la persona que creen debe estar en la placa en peligro de salir. Hasta ahora los nominados son todos del equipo ‘papillente’: Alfredo, Pantera y Karen Sevillano.

En el evento mencionado es Julián Trujillo quien le muestra a su compañero de equipo Sebastián, la taza del café y le pregunta “¿Qué ves acá?”. “Una m, una p y una m… qué significa”, dice e interroga Sebastián. Luego complementa “¿Miguel?” A lo que Julián responde: “él es Miguel Paolo Melfi”.

Sebastián se asombra, pero recuerda que a él también le pasó algo similar cuando fue nominado. “Es que el primer día yo me levanté y así, una ese”, mencionó y luego le recomendó a Julián: “de aquí en adelante te tomas un café antes de las galas”, para así saber quién es quien se marchara antes.

Julián enseguida le confiesa a su compañero que él no cree pero ante las pruebas no puede negarlo “Estoy choqueado porque yo no creo tanto en eso”, dice

En esta ocasión, otros cibernautas han recordado que Isabella Santiago también lanzaba palabras poderosas o ‘visualizaciones’ para evitar la eliminación y podría también usarlas para proteger a su equipo, ya que ella salió bastante inconforme con algunos de los participantes del grupo contrario y no querría que alguno de ellos ganara.

Solo esta noche, cuando se conozca quién es el nuevo nominado se sabrá si en efecto, la lectura del café que hizo Julián es acertada o no. Si el nominado es Miguel Melfi, el café, lo dijo primero.

