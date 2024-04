RCN tomó radical decisión con ‘La casa de los famosos Colombia’ ¿Sale del aire?

Desde su lanzamiento, La casa de los famosos Colombia se ha posicionado como uno de los realities shows más vistos y populares de la televisión nacional debido a las situaciones que suceden entre los habitantes. El drama, el romance, las estrategias y los chismes son algunos de los factores por los que, los televidentes no se pierden ni un solo minuto del programa de convivencia del Canal RCN.

RCN tomó radical decisión con ‘La casa de los famosos Colombia’

A través de un comunicado de prensa, redes sociales, canales de difusión y medios aliados, directivos del Canal RCN dejaron al descubierto la contundente y drástica decisión que tomaron con una de sus producciones estrellas, La casa de los famosos Colombia.

Según lo conocido, luego de varias reuniones entre los directivos de la compañía, se llegó a la decisión de que, a partir del lunes, 22 de abril, La casa de los famosos Colombia cambiaría su horario de emisión. El formato, conducido por las paisas Cristina Hurtado y Carla Giraldo, ahora se trasmitirá de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Por su parte, Rojo Carmesí se emitirá luego de que culmine la gala del reality show.

Cambio de horario de ‘La casa de los famosos Colombia’

Ahora, La casa de los famosos del Canal RCN competirá directamente por el rating contra el Desafío XX, de Caracol, que es actualmente el programa más visto por los colombianos, según cifras reveladas por el Ibope, firma que mide el rating a nivel nacional.

Aunque RCN no dejó al descubierto las razones contundentes del cambio de horario sus producciones; se presume que, se debe a una nueva estrategia ante la poca aceptación que ha tenido entre los televidentes y colombianos Rojo Carmesí, novela que se estrenó el pasado martes, 16 de abril.

Ante la decisión, miles de cibernautas y televidentes no han dudado en manifestar su puesto de vista: “Noo, terrible, si no le ganaban antes a Devuélveme la vida, mucho menos al Desafío”, “Pregunta sería: ¿quién es el gerente de RCN? Parece que es de Caracol”, “Nooo ahora no sé qué voy a ver… me fregaron la vida” y “Naaaa a esa hora ando en la U, paila ya no pobre ver la casa de los famosos”, han sido algunos de los comentarios que se han citado en plataformas digitales.