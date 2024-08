¿Qué le pasó a Paola Rey en ‘MasterChef Celebrity’ que terminó llorando?

Esta temporada de Masterchef Celebrity Colombia ha dejado en evidencia un alto nivel culinario por parte de los participantes. Hasta el momento han salido eliminados Camilo Sáenz, Andrés Toro, Gabriel Murillo, Ricardo Henao y María Fernanda Yepes. Otro de los famosos que quedó fuera del formato fue Brian Moreno, quien debió retirarse por recomendación médica, luego de sufrir un accidente que le produjo una delicada cortadura en una de sus falanges.

Así las cosas, el formato mantiene en competencia a Víctor Mallarino, Nina Caicedo, Cony Camelo, Carolina Cuervo, Jacques Touckmanian, Roberto Cano, Paola Rey, Catherine Ibarguen, Martina ‘la peligrosa’, Juan Pablo Llano, Ilenia Antonini, Vicky Berrío, Marcela Gallego, Alejandro Estrada y Dominica Duque.

Naturalmente, todos han hecho su mejor esfuerzo esta semana para preparar delicias novedosas que sorprendan a los jurados. Paola Rey, actriz de Pasión de Gavilanes y La mujer en el espejo, es, sin duda, una de las concursantes más fuertes, debido a que siempre procura presentar sus platos de manera elegante. Ha revelado que también aprovecha para aprender sobre la materia cuando no graba.

En dos ocasiones se ha llevado el deseado pin de la inmunidad, y generalmente, recibe halagos por sus preparaciones. Sin embargo, esta semana sufrió un duro golpe que trajo además una fuerte advertencia. La situación llegó incluso a las lágrimas de Paola Rey. Claudia Bahamón, quien siempre procura levantar el ánimo de los participantes, se encargó de consolarla.

Paola Rey llegó a las lágrimas e 'MasterChef Celebrity', pues aunque lo intentó, su preparación no cumplió las expectativas. Fotografía por: cortesía

Te puede interesar: María Fernanda Yepes salió de ‘MasterChef Celebrity’ llorando, luego de dramático accidente: “Me sabotié”

Las cosas no le salieron bien a Paola Rey en ‘MasterChef’

En esta ocasión, Paola debía usar el queso parmesano en su plato. El plan inicial de la actriz era hacer una piña con pollo, que había aprendido en sus clases extra, pero no salió como esperaba y confesó que tal vez fue la elección de la fruta, que no estaba en su punto. Ante esta emergencia gastronómica, la santandereana recurrió a un plan B e hizo una especie de pizza con salsa napolitana. Sin embargo, la forma del plato era algo extraña, pues en realidad, no era circular, triangular o cuadrada. “Parece el mapa de un país de Europa del este”, mencionó Marcela Gallego en tono de broma.

Jorge Rausch hizo llorar a Paola Rey

Cuando Paola llegó al atril, fue Jorge Rausch quien le lanzó el comentario que definitivamente la afectó: “¡Juemadre, ¿qué es esta vaina, Paola?!”, y enseguida le advirtió que podía estar en peligro:”La masa está cocinada, pero es una masa ahí, medio chimba. Si no se cuida, la van a sacar…”, le dijo el chef, quien luego le aconsejó: “Ay, Paola, vaya con cuidado, capaz le están encontrando las debilidades”.

Aunque a la juez Adria Marina le gustó el sabor de la preparación, también le dejó una advertencia. “Yo creo que ya hay que pararle a las masas de pizza, yo sé que fue tu manera de solucionar, pero ya es la tercera vez que presentas algo similar. Hay que reconocer que sabes solucionar, presentaste algo digno, aunque no es extraordinario a mí sí me gusta la forma”.

Serena, Paola le contestó dijo que ella también lo quería y Jorge le respondió: “porque te quiero, te aporreo”. En ese momento, la esposa del actor Juan Carlos Vargas no resistió las lágrimas y Claudia Bahamón la abrazó.