Premios Oscar 2024: dónde ver la ceremonia y quiénes son los nominados

El próximo 10 de marzo se llevarán a cabo los Premios Oscar 2024, que celebrarán su edición número 96 en el Dolby Theatre de Hollywood (California), donde se anticipa una noche repleta de emoción, talento y momentos inolvidables.

Los nominados en las diferentes categorías competirán por el prestigioso galardón, desde ‘Mejor Película’ hasta las categorías técnicas que reconocen la excelencia en dirección, actuación, diseño de producción y efectos visuales. Además de la ceremonia, habrá actuaciones en vivo y segmentos creativos que realzan la magia del séptimo arte.

Con la emoción que rodea la temporada de premios, los cinéfilos en Colombia están ansiosos por disfrutar de la ceremonia más importante de Hollywood. Por esa razón, en la Revista Vea te presentamos algunas opciones para seguir la transmisión en vivo:

Vea también: Lincoln Palomeque, muy bien acompañado por esta hermosa actriz mexicana ¿De quién se trata?

Mejor película del año:

The Zone of Interest

Killers of the Flower Moon

Mejor actriz principal

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Mejor actor principal

Mejor actor de reparto

Robert De Niro, Flowers of the moon

Mejor dirección

Jonathan Glazer, The Zone of Interest

Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Mejor película internacional

The Zone Of Interest

Te puede interesar: Mariluna, de ‘Padres e Hijos’, y otros actores que pasaron de la televisión a las calles

Mejor canción original

The Fire Inside (Flamin’ Hot)

I’m Just Ken (Barbie)

It Never Went Away (American Symphony)

Wahzhazhe (A Song For My People) (Killers Of The Flower Moon)