¿Por qué Will Smith no pudo adoptar a Abbey, la perrita de ‘Soy leyenda’?

Will Smith asombró al mundo cuando, en 2007, le dio vida al Teniente Coronel Robert Neville, un virólogo que luchó por encontrar la cura para un virus creado para vencer al cáncer, pero que mutó e infectó a los humanos. En la cinta, muchos perecieron, pero de los infectados se transformaron en zombies que atacan a otros sobrevivientes. Neville, que es inmune, está en Nueva York, perdió a su esposa y a su hija, pero no está solo, pues lo acompaña Sam, una perra de raza pastor alemán que le había regalado a su hija, con quien sale a patrullar y comparte en su casa, el lugar donde debe ‘encerrarse’, pues al anochecer su vida corre peligro. Entre el científico y su mascota se creó un vínculo invaluable, y fuera de cámaras, esta gran conexión fue evidente, tanto que Will Smith quiso adoptar a Abbey, nombre real del animal, una vez culminó la filmación.

Will Smith y Abbey compartieron en ¿Soy Leyenda'. Después del rodaje, el actor deseaba adoptarla. Fotografía por: Getty Images

¿Por qué Will Smith quería adoptar a ‘Sam’?

Durante el tiempo que compartieron, la perrita logró transformar los sentimientos de Smith respecto a las mascotas. El nacido en Filadelfia reveló, en una entrevista para Access Hollywood, que Abbey le hizo recuperar el amor que había perdido de niño. “Cuando era pequeño, probablemente tenía nueve años, tenía un perro que fue atropellado por un automóvil. Entonces dije: ‘¡Eso es todo! No lo haré más. Ya no voy a hacer todo eso de enamorarme de los perros’”. Pero 30 años después decidió que quería en su vida a su compañera en el plató. El protagonista de Hombres de negro quiso comprarla y llevarla a casa una vez culminó el rodaje. “Amo ese perro”, reconoció en la charla, pero el dueño y entrenador de Abbey no quiso cumplir los deseos del artista, que le suplicó “yo estaba como ‘por favor, déjame tener a Abbey. Por favor, por favor, déjame tenerla”. Cualquiera hubiera pensado que el hombre cedería a los ruegos del ‘príncipe del rap’, pero no fue así, y Smith se quedó con el deseo de adoptarla. Se sabe que Abbey, que acompañó al actor en un homenaje en el Teatro Chino Grauman, en Los Angeles, cumplió 16 años, tiene buena salud y disfruta de todos los cuidados propios de su edad.

‘Soy leyenda 2′, fecha de estreno y reparto

Aunque se anunció, en 2022, que todo se pondría en marcha para filmar Soy leyenda 2, no se saben todavía muchos detalles acerca de la secuela. Por supuesto, Will Smith regresaría al rol protagónico, gracias al final alternativo de la primera parte y Michael B. Jordan, protagonista de Creed III, integraría el elenco. Sobre la fecha de estreno existen varias versiones, pues mientras algunos hablan del 2024 o el 2005, otros piensan que sería en el 2027, pues ese año se celebran 20 años de la primera parte de la historia.