Películas y programas de TV de Ray Stevenson, actor de ‘The Walking Dead’

Se conoce que el actor Ray Stevenson se encontraba en Italia, donde grababa el filme Cassino in Ischia. Según reportar medios de comunicación internacionales, el artista tuvo una complicación de salud que lo obligó a internarse en el hospital Rizzola de Nápoles, donde falleció.

Te puede interesar: ‘Avatar: el camino del agua’ ya tiene fecha de estreno en Disney Plus. Prográmate!

Carrera de Ray Stevenson

El actor británico Ray Stevenson saltó a la fama con su papel de Tito Pullo en la serie de Culto Roma que se desarrolló entre el 2004 y 2005. Otras de la producciones exitosas en las que participó fueron Black Sails, Pinisher: War Zone, Dexter, Walking Dead, entre otras.

Filmografía

Cine

The Theory of Flight (1998) como un gigoló.

G:MT Greenwich Mean Time (1999) como Mr Hardy.

El rey Arturo (2004) como Dagonet.

Punisher: War Zone (2008) como Frank Castle / The Punisher.

Outpost (2008) como DC.

Comando Balkart (2009) como Balkart.

Cirque du Freak (2009) como Murlough.

The Other Guys (Los otros dos en España, Policías de repuesto en Latinoamérica) (2010) como Roger Wesley.

The Book of Eli (2010) como Redridge.8

Los tres mosqueteros (2011) como Porthos.9

Kill The Irishman (2011) como Danny Greene.1011

Thor (2011) como Volstagg.

Infierno en Alabama (2012), de Billy Bob Thornton.

G.I. Joe: Retaliation (2013) como Firefly.12

Thor: The Dark World (2013) como Volstagg.

Divergente (2014) como Marcus Eaton.

Big Game (2015)

The Transporter Legacy (2015)

The Divergent Series: Insurgent (2015) como Marcus Eaton.

Thor: Ragnarok (2017) como Volstagg.

La piel fría (2017) como Gruner.

Accident Man (2018) como Big Ray.

RRR (2022) como Scott Buxton.

Accident Man: Hitman’s Holiday (2022) como Big Ray.

Telefilmes

The Return of the Native (1994) como Clym Yeobright.

The Dwelling Place (1994) como Matthew Turnbull.

Some Kind of Life (1995) como Steve.

The Tide of Life (1996) como Larry Birch.

Green-Eyed Monster (2001) como Alec.

Life Line (2007) como Peter Brisco.

Televisión

Band of Gold (1995-1996).

A Woman’s Guide to Adultery.

Peak Practice (1997).

Drover’s Gold (1997).

City Central (1998-1999).

The Bill (2000).

Holby City (2000).

Love in the 21st Century.

Dalziel and Pascoe (2001).

At Home with the Braithwaites.

Murphy’s Law (2003).

Red Cap (2003).

Waking the Dead (2004).

Roma (2005-2007) como Tito Pullo.13

Dexter (2012) como Isaak Sirko, un líder koshka de la mafia ucraniana.

Vikingos (Temp. 6) como Ohthere de Hålogaland.

Black Sails (2016-2017) como Edward Teach (Barbanegra), un célebre pirata.

The Spanish Princess (2020) como el rey Jacobo IV de Escocia.

Star Wars: The Clone Wars como Gar Saxon.

Ahsoka (2023) como Baylan Skoll.

Teatro

York Mystery Plays (2000).

Mouth to Mouth (2001) como Roger.

The Duchess of Malfi (2003).

Te puede interesar: And Just Like That de HBO Max: fecha de estreno de la segunda temporada