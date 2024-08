Película sobre Lina Marulanda ya tiene protagonista: es una exreina de belleza

El pasado 22 de abril se cumplieron 14 años de la muerte de Lina Marulanda, presentadora reconocida por su trabajo en Caracol Televisión, canal para el que participó en proyectos como Desafío 2007: la guerra de las generaciones y Noticias Caracol.

Cabe recordar que la antioqueña decidió acabar con su vida al lanzarse por la ventana del apartamento donde vivía, ubicado en el sexto piso de un edificio residencial en Bogotá.

Lina Marulanda Fotografía por: archivo Vea

¿Qué se sabe sobre la película de Lina Marulanda?

Teniendo en cuenta la huella que dejó la paisa de 29 años entre familiares, amigos y televidentes, así como el impacto que generó su fallecimiento, los actores Lucho Velasco y Carlos Torres tomaron la iniciativa de trabajar juntos en una película sobre la vida de esta mujer.

“Hace cuatro años, mientras trabajábamos en ‘La Reina del Flow’, entre Carlos y yo surgió la idea de contar la vida de Lina Marulanda. Desarrollamos un teaser bastante importante y hemos intentado en varias ocasiones llevar el proyecto a las plataformas”, expresó Velasco en una charla con Lo sé todo. Además, advirtió que una importante productora ya hizo una oferta formal para sacar adelante la película.

En cuanto al elenco, Lucho Velasco comentó que la protagonista es la exreina de belleza Paulina Vega, lo que representará su debut como actriz.

“Paulina nos ha sorprendido con su talento actoral. En una de las escenas más intensas, logró emocionar a todo el equipo hasta las lágrimas. Estoy seguro de que los sorprenderá”, concluyó el actor bogotano de 55 años sobre este proyecto cuya fecha de estreno todavía es desconocida.

El presentador al que Lina Marulanda llamó antes de morir

En una entrevista que concedió a The Suso’s Show en febrero de 2022, Iván Lalinde habló de los últimos momentos que vivió con su amiga, así como del día en que se enteró de su fallecimiento.

“A mí Lina me llamó mucho la noche anterior a irse porque nosotros quedamos de vernos ese miércoles (...) Después me habló para decirme que no podía ir a almorzar conmigo porque tenía que hacer una vuelta con el papá, entonces yo me enojé y le dije: ‘Flaca, ahí estás vos pintada’, y le tiré el teléfono. Ya por la noche empezó a marcarme, pero yo dije que no le iba a parar bolas y al otro día, cuando estaba en mi negocio picando fresas y moras, me llamaron a decirme lo que pasó y yo no podía creerlo”, comentó el presentador de Día a Día.

“Me gusta que pongan el tema porque es algo a lo que tenemos que pararle bolas. Lina, por ejemplo, se fue en medio de una depresión ¿Por qué lo hizo y por qué tomó esa decisión?, solo ella sabrá, pero quienes quedamos acá debemos aprender que tenemos que estar muy atentos a eso”, añadió Iván Lalinde sobre los problemas de salud mental que padecía Lina Marulanda.