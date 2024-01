Paulina Dávila, de ‘Griselda’ contó cómo fue trabajar con Sofía Vergara, su prima

En Griselda, miniserie de Netflix, Paulina compartió set con Sofía Vergara, su prima, una grata experiencia profesional y personal, como le contó a Vea la actriz paisa, que se hizo famosa por Luis Miguel: la serie, donde encarnó a Mariana, la primera novia del cantante.

Paulina Dávila y su prima Sofía Vergara, 16 años mayor que ella, no sospechaban que la vida se encargaría de reunirlas en un proyecto, en el que intimarían como nunca lo habían hecho. “Ella siempre ha sido un referente, es una mujer única a quien admiro muchísimo. La conocí siendo una niña, y no la volví a ver hasta que nos encontramos en Griselda. Ella fue uno de los regalos más importantes que me dejó este proyecto, en el que nos conocimos de verdad”.

En 'Griselda', Paulina Dávila encarna a Isabel, la amiga de Griselda Blanco, estelarizada por Sofía Vergara, su prima. Fotografía por: Cortesía Netflix y Management MVP/Vicky Pavajeau

¿Cómo fue la relación de Sofía Vergara y Paulina Dávila durante ‘Griselda’?

En Griselda, Sofía encarna a ‘la madrina’, mientras Paulina le da vida a Isabel. “Es la amiga de Griselda, comparten un pasado y eso hace que tengan una relación de complicidad. Con Isa vemos un lado más vulnerable de Griselda y su parte divertida”, comenta la actriz, que buscó inspiración en un cierto tipo de personajes. “Yo quería ser una mujer paisa de esa época, que hablara con palabras y dichos de ese entonces, una mujer soñadora, divertida, que va por lo que quiere, segura de sí misma y muy buena amiga”.

Dávila destaca el profesionalismo de su prima, que sobresalía al momento de grabar. “Era muy loco tomarme un café en la mañana con Sofía y luego llegar al set con Griselda, la cara, el caminado, todo fue un viaje y hacía que la ficción para todos creciera”.

“En el poco tiempo que tenemos llevándonos he aprendido mucho de ella. Por supuesto que me aconseja y me encanta, porque somos muy distintas, pero, al final, tenemos muchísimo en común”, comenta Paulina sobre su prima Sofía.

Los planes de Paulina Dávila después de ‘Griselda’

“Este año empiezo con Griselda, feliz de reencontrarme con mis compañeros. Volveré a México a finales de enero para grabar una nueva serie. Es un reto muy grande y un proyecto ambicioso”, revela la actriz, quien quiere apostar a iniciativas personales. “Tengo muchos sueños y estoy trabajando por ellos, desarrollando proyectos de forma independiente, abriéndome a probar distintos géneros y buscando retos siempre”.

Sobre Colombia, Paulina comenta que viene cada vez que puede para estar en casa y cerca de su familia. Por eso, trabajar en el país está en sus planes. “Siempre quiero volver, y en cuanto se presente la oportunidad que es, aquí estaré, feliz de la vida. Tenemos tanto por hacer, tanto por contar y en ese sentido sueño con traer proyectos aquí. Me gustaría volver a hacer cine en Colombia, y eso también está dentro de mis metas, el sueño colombiano”.