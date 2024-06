Paula Castaño: edad, estado civil y más de la protagonista de ‘Devuélveme la vida’

Devuélveme la vida es la exitosa novela del Canal Caracol que cada noche cautiva a los televidentes con la compleja historia de amor entre Mariana y Joaquín, una pareja que debe luchar contra los prejuicios sociales, engaños y traiciones para lograr la felicidad. Dos actores costeños fueron los seleccionados para darle vida a estos personajes: Paula Castaño y Jair Romero.

Paula Milena, a quien los televidentes vieron como Tomasa Diaz en Leandro Díaz, Verónica en Distrito salvaje y Nina Grinberg en La ley del corazón, tiene una extensa carrera en televisión, en producciones como Las Villamizar, El hijo del cacique, Garzón vive, El robo del siglo y Chepe Fortuna, entre otras.

En teatro, Paula hace parte del elenco de El método, actualmente en cartelera en el Teatro Nacional. En su experiencia suman otros montajes como Amanecí como con ganas de morirme, Tentación, Estación de juego y No sé si cortarme las venas o dejármelas largas.

Paula Castaño inició su carrera frente a cámaras como presentadora de 'La cúpula'. Fotografía por: FELIPE MARIÑO

Paula Castaño es madre y esposa en la vida real

La actriz Paula Castaño nació el primero de enero de 1983 en Cartagena de Indias, donde creció al lado de su María Claudia, su mamá, y Luisa, su abuela, quienes siempre la apoyaron cuando ella les comunicó que se convertiría en actriz.

Tiene una relación estable desde hace 13 años con el director y guionista David Muñoz, con quien tiene un hijo: Emiliano, de cinco años. “Es el mejor cómplice, aliado, compañero, amante, esposo, amigo, todo, todo… yo soy muy afortunada de tenerlo”, afirmó Castaño sobre su esposo en una entrevista.

Te puede interesar: Jairo Camargo, de ‘Devuélveme la vida, nunca ha estado desempleado ¿cómo lo logra?

Paula descubrió la actuación de esta manera

“Siempre me encantó el arte. Algún día tuve la fortuna de ver, en Bucaramanga, una obra de teatro y quedé impresionada. La actriz tenía puesto un vestido divino y no rompía la cuarta pared. Salí diciendo que eso era lo que quería hacer en mi vida”, comentó Castaño para El Espectador.

La artista inició sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena y tuvo la oportunidad de actuar en El cielo, su primera película. Esta experiencia la animó a seguir preparándose y viajó a España para estudiar en La Cuarta Pared, una escuela de teatro que contribuyó a su formación como actriz. “La experiencia de vivir en el extranjero como inmigrante me dio una perspectiva muy amplia de la vida. Me hizo más empática y me enfrentó a cambios culturales. Allí salí de la burbuja en la que vivía. Yo soy quien soy gracias a esa experiencia. Me pagué mi carrera y tuve que valerme por mí misma en un país que no era el mío. Fue un gran desafío”.

Te puede interesar: Carlos Manuel Vesga pidió perdón por su papel en ‘Devuélveme la vida’: “no soy así”