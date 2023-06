“No aprendió de Shakira”, Natalie Portman perdona infidelidad y fans le reclaman

Natalie Portman y su esposo Benjamin Millepied era, hasta hace unos meses, una de las parejas más estables de Hollywood. La actriz y el bailarín se conocieron en 2010, durante el rodaje de El Cisne Negro, película que le mereció el Premio Óscar en la categoría de Mejor Actriz a la nacida en Jerusalén. La protagonista y el encargado de la coreografía se enamoraron, en 2011 tuvieron a Aleph, su primer hijo, y al año siguiente contrajeron matrimonio. En el 2017 Portman se convirtió en madre de nuevo, esta vez de una niña, a quien llamaron Amalia.

La actriz Natalie Portman y el coreógrafo Benjamin Millipied se conocieron durante el rodaje de 'El cisne negro'. Él la preparó para el papel. Fotografía por: Getty Images

Sin embargo, en el último tiempo, la actriz y su esposo han estado envueltos en rumores de crisis. El año pasado estuvieron separados, pero luego se reconciliaron, después de asistir a terapias de pareja. En mayo, Natalie asistió al Festival de Cannes, donde promocionó Carmen, su nueva película, pero Benjamin no la acompañó. Una fuente cercana a Portman comentó lo que estaba pasando en el matrimonio de la actriz de Star Wars.

“No se han separado y están tratando de resolver las cosas. Ben está haciendo todo lo posible para que Natalie lo perdone. Él la ama a ella y a su familia”, aseguró una fuente a Page Six. “Ella es increíblemente reservada. Su mayor enfoque en este momento es proteger a los niños”, aseguró.

Esposo de Natalie Portman le fue infiel con activista de 25 años

Luego el mundo supo cuál era la razón de la crisis. El portal Page Six reportó que el bailarín de 45 años tuvo una aventura con Camille Étienne, una activista de 25 años. Una fuente aseguró a la revista People que el romance no revistió ninguna importancia: “Fue de corta duración y se acabó”. No obstante, habría imágenes que demostrarían que en realidad, el esposo de la actriz y su joven acompañante habrían pasado más tiempo juntos.

Natalie Portman quiere salvar su matrimonio, los cibernautas no la apoyan

Como fuera, lo cierto de la situación es que Natalie habría meditado sobre la situación y procuró salvar su relación en beneficio de sus hijos. “Él sabe que cometió un gran error y está haciendo todo lo posible para que Natalie lo perdone y mantenga unida a su familia. Natalie es increíblemente reservada y no tiene intención de mostrar esto en los medios”, dijo People, citando otra fuente cercana a la actriz.

La posición de Natalie Portman de salvar el matrimonio y perdonar la aventura de su marido no ha sido tan bien recibida entre los cibernautas, que la instan a terminar con la relación, otros incluso le aconsejan, en redes sociales como Instagram y Twitter, tomar el ejemplo de otra famosa. “No aprendió nada de Shakira”, menciona uno de los comentarios; “Salga de ahí”, menciona otro. Los seguidores de la actriz se han convertido en noticia justamente por motivarla en separarse, seguros de que los infieles recaen en su conducta.

Otro aspecto que ha resurgido es el Karma, pues los cibernautas le recuerdan a Natalie que cuando empezó a salir con Benjamin, él vivía con su novia, la bailarina Isabella Boylston, en Nueva York. El coreógrafo le habría sido infiel a su pareja con la actriz.