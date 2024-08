Murió la doctora Paula de ‘Pedro el escamoso’. Así reaccionó Pedro Coral

Después de 23 capítulos al aire, Pedro el escamoso 2 se despide de la pantalla chica. Esta noche, Caracol Televisión emitirá el último capítulo de esta temporada que, al igual que hace 20 años, logró cautivar a miles de televidentes con la particular y divertida historia de Pedro Coral, interpretado por Miguel Varoni.

En la primera parte, se mostró la historia de amor de Coral con Paula Dávila, quien era su jefe y después resultó convirtiéndose en su esposa, el gran amor de su vida, aunque en esta temporada ya estaban separados y, posteriormente, Pedro se enamoró de la doctora Fernanda.

Miguel Varoni y Carlos Torres protagonizan la nueva serie. Fotografía por: Cortesía Disney+

¿De qué murió Paula Dávila en ‘Pedro el escamoso 2′?

Pese a que Pedro y Paula ya no estaban juntos, siguieron cultivando una gran amistad. Cuando se reencontraron, después de 20 años, la doctora Paula le contó que padecía de cáncer y le quedaban pocos días de vida.

A raíz de eso, trataron de compartir más tiempo en familia, para disfrutar los últimos días de su vida. En el más reciente capítulo se emitió una conmovedora escena que hizo llorar a los televidentes. La doctora Paula, interpretada por la actriz Sandra Reyes, falleció de cáncer, dejando a todos destrozados.

Así se enteró Pedro Coral de la muerte de la doctora Paula

En la escena, están todos en la casa de don Pastor Fernando. En ese momento llegó Pedro muy emocionado y feliz porque Yadira, quien había tenido problemas con su hija, se encontraba ahí, compartiendo con ellos.

Sin embargo, la cara de tristeza de todos dejó en evidencia que algo pasaba: “¿y esas caras largas qué? ¿qué pasó?”, les preguntó a todos. Su amigo Fernando le dio la triste noticia: “Pedro, Paula falleció esta mañana”.

Inmediatamente, el actor rompió en llanto y se desgonzó de la profunda tristeza que le causó la noticia. En las exequias, le dedicó unas emotivas palabras: “cuando yo me encontré con la doctora Paula después de muchos años de no verla, ella me habló de esa espantosa enfermedad que la consumió toda y ella una vez me pidió que la recordáramos con la misma felicidad y a pesar del dolor, yo siento que la estamos recordando así. Yo me acuerdo de ella cuando trabajábamos en Freydell, yo era el chofer de ella y ella se me sentaba ahí atrás y yo la llevaba y la traía y nos enamoramos y después nos casamos. También sé que ella va a ser recordados por todos con felicidad porque todos tuvimos la suerte de conocerla, de tratarla, de verla, fuimos felices y ella se fue feliz y eso es lo más importante”.

Reacciones a la muerte de la doctora Paula

Los televidentes e internautas en redes sociales han reaccionado al doloroso episodio. “ay qué pena me da que su personaje terminara así 😢me desgarró el alma”, “me rompió el alma ver a Pedro quebrarse así”, “parte el alma”, “se me partió el corazón de verlo llorar”, “muy triste la muerte de la dra Paula”.