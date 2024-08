Lorna Cepeda, actriz de ‘Betty, la fea’ fue escupida por una fan: “me miró mal”

Lorna Cepeda es una de las actrices más queridas de Colombia. Se hizo famosa hace 20 años por interpretar a Patricia Fernández en Betty, la fea y, desde entonces, ha triunfado en la televisión, el cine y el teatro.

Además de haber hecho parte de la historia de Beatriz Pinzón Solano y Armando Mendoza, Lorna también participó en Casados con hijos, Chepe fortuna, Casa de reinas, El man es Germán, La tía Ceci, Enfermeras, Pa’ quererte, Hasta que la plata nos separe, entre otras producciones.

¿Qué pasó con Lorna Cepeda?

El reciente estreno de Betty, la fea, la historia continúa por Prime Video, ha generado que los fanáticos quieran conocer más detalles de la vida de cada uno de los actores que hacen parte del elenco.

Aunque todos se han ganado el cariño del público, no han faltado los fanáticos que se han dejado llevar por las emociones de los personajes, creyendo que quienes los interpretan son así en la vida real.

En una reciente entrevista con Fotogramas, la actriz que le dio vida a la ‘Peliteñida’ contó una particular anécdota que vivió un día con una fan mientras grababan una escena de la telenovela que fue una de las más exitosas a nivel mundial.

“Yo en todos estos años, una sola vez, una señora por ahí en un parque en el que estábamos grabando Betty en ese entonces, me escupió hacia el piso y me miró mal y yo dije ‘no, pues me apuñaló’ jajaja cancelado, yo lo único que hice fue decirle ‘hola, gorda, ¿qué más?’. Después me dijo ‘ay, no es tan antipática como se ve’ y me tocó decirle que no, que solo era un personaje”, contó.

Al igual que Lorna, su amiga y colega Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia, la mejor amiga de Patricia Fernández, también recibió un trato inusual por parte de un fanático de Betty, quien resultó agrediéndola pensando que, en la vida real, era como su personaje.

“Una señora en un banco, mientras yo estaba haciendo la fila me dijo ‘¿usted por qué es tan mala con Betty?’, y tum, tenga su carterazo y yo me quedé pensando en si lo que me acababa de ocurrir era real, una cosa así no podía estar pasando, pero hace parte como de una gratitud también, de que sientes que hiciste bien”, aseguró la actriz.

Algunos internautas han comentado al respecto: “Los personajes de “Betty la fea” definitivamente hicieron una actuación excelente”, “de verdad todos fueron muy profesional tanto que era muy real lo que pasó totalmente”, “a estas alturas la gente no diferencia la realidad de la ficción”, “si provocan eso es porque son muy buenos actores”.