‘La casa de los famosos Colombia’ Vs. ‘Desafío XX’ ¿Quién ganó el rating?

Hace unos días, a través de un comunicado de prensa, redes sociales, canales de difusión y medios aliados, directivos del Canal RCN dejaron al descubierto la contundente y drástica decisión que tomaron con La casa de los famosos Colombia, uno de sus programas estrella.

Según lo conocido, luego de varias reuniones entre los directivos de la compañía, se llegó a la decisión de que, a partir del lunes, 22 de abril, La casa de los famosos Colombia cambiaría su horario de emisión. El formato, conducido por las paisas Cristina Hurtado y Carla Giraldo, ahora se trasmitirá de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Por su parte, Rojo Carmesí se emitirá luego de que culmine la gala del reality show.

‘Desafío XX’ o ‘La Casa de los famosos’ ¿Quién ganó en rating? Fotografía por: Instagram

Nuevo horario de ‘La casa de los famosos Colombia’

Luego de anunciar los cambios en su parrilla de contenidos; hace unas horas, el Canal RCN trasmitió un episodio más de La casa de los famosos Colombia. Varias fueron las sorpresas que sucedieron en medio del capítulo y que asombraron a los televidentes. Sin embargo, varios de ellos no pasaron por alto y dejaron al descubierto que el nuevo horario de emisión del programa no les gusta.

“Me perdí medio capítulo. No sabía que ahora comienza La casa de los famosos más temprano. No avisan ni anda qué mamera”, “Me encanta La casa de los famosos, pero en la vida existe prioridades, toca ver el Desafío”, “Ahs... paila, llegó una tarde a la casa y no logró ver la casa de los famosos” y “Por qué hacen eso… RCN siempre cambia los horarios de sus programas. Qué mierda. No tienen respeto hacia el televidente”, han sido algunas de las posturas que se han citado en plataformas digitales.

¿Quién ganó el rating? ‘La casa de los famosos Colombia’ Vs. ‘Desafío XX’

De acuerdo con Ibope, firma que mide el rating en Colombia, indicó que el Desafío XX marcó 11,94 puntos; mientras que, Noticias Caracol de las 07:00 p.m. tuvo 9,35 de audiencia. En el tercer lugar se ubicó Devuélveme la vida de Caracol Televisión con 7,44; seguida de La casa de los famosos Colombia con 5.95. Finalmente, Rojo Carmesí del Canal RCN tuvo 3,47 de audiencia y no logró ubicarse dentro del top 10 de las producciones más vistas a nivel nacional.