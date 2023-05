Keanu Reeves rechazó ‘Rápidos y furiosos’ y estuvo a punto de no hacer ‘Matrix’

Keanu Reeves, de 58 años, es uno de los actores más apetecidos cuando de películas de acción se trata. Se reveló, por terceros, que el actor nacido en Beirut, pero que se considera canadiense, estuvo a punto de hacer parte, no una, sino dos veces, de la ´familia’ de Toretto en la saga de Rápidos y Furiosos. La primera vez fue en Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw, donde, según Chris Morgan, guionista del filme, se quiso que interpretara al líder de Eteon, cuyo leal sirviente, Brixton Lore, fue personificado por Idris Elba. Finalmente, aunque era casi un secreto a voces que Reeves integraría el elenco, las negociaciones no se dieron por dos razones: diferencias de contenido, de acuerdo a las palabras de Dwyane Johnson (Hobbs) y un cruce de agendas, pues en ese momento Keanu filmaba John Wick 3. En conclusión, el personaje no apareció, pero en su lugar se ‘oyó’ la voz computarizada del villano.

Te puede interesar: The Matrix Resurrections: así fue la premier mundial en San Francisco

Aunque Keanu Reeves no pudo estar en 'Rápidos y Furiosos', la posibilidad de hacer parte de las dos últimas partes de la saga está abierta. Fotografía por: Getty Images

Te puede interesar: Keanu Reeves es el nuevo Batman de DC Comics

El siguiente coqueto de Toretto fue en Rápidos y Furiosos X, donde se había contemplado a Reeves para interpretar a Aimes, el director de La Agencia, pero su agenda de trabajo con John Wick 4 no coincidió con los planes de filmación. Fue el actor Alan Ritchson quien en diálogo con Entertainment Weekly, reveló la manera en que obtuvo el papel. “Fue solo un pequeño golpe de suerte y estar en el momento adecuado. Estaba trabajando en una película con Hilary Swank en Winnipeg (Canadá) y recibí una llamada de que los planes con Keanu Reeves habían cambiado, que creo que originalmente estaba previsto que interpretara mi papel”.

Keanu Reeves se sometió a ‘operación secreta’

El actor conocido por sus acciones altruistas, pareja de la artista Alexandra Grant, contó en el podcast The Art of Action toda la odisea que vivió para convertirse en Neo en Matrix, todo por cuenta de su salud. Reeves padecía las secuelas de sus esfuerzos durante algunos rodajes, entre ellos el de Speed y presentaba lesiones en el cuello, que además le ocasionaban preocupantes hormigueos. Cuando filmó Reacción en cadena las cosas se pusieron peores. “Tenía una protuberancia discal y también una fractura de disco, y empecé a perder la sensibilidad y el equilibrio”.

A la par de sus complicaciones de salud, vino el ofrecimiento para protagonizar Matrix. Era el papel más importante de su carrera, pero Lilly y Lana Wachowski, las directoras de la película, le informaron que para convertirse en Neo debía entrenar artes marciales y el lugar para hacerlo era Hong Kong. No lo pensó dos veces para aceptar. “Dije sí a ‘Matrix’ y a los cuatro meses de entrenamiento, pero estaba bastante mal”, contó el actor que mide 1.86 m y pesa 80 kilos.

Te puede interesar: Todo en todas partes al mismo tiempo: este es el actor que rechazó protagonizarla

Sus dolencias fueron verificadas por un especialista de cuello, “tenía estenosis espinal. Mi columna vertebral estaba siendo mutilada básicamente”. En la más absoluta reserva, el actor se sometió a una intervención que tenía como fin unir dos vértebras, y entrenó de una manera especial. “Nunca se lo dije a nadie, porque no quería decirle a nadie que no podría hacer la película. Me pusieron la placa en el cuello y me dijeron que empezara a moverme enseguida. Tuve que entrenarme para Matrix con un collarín”.