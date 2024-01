Julián Arango, de ‘Rigo’, reveló a quien se parece ‘don Evaristo’

Como si fuera una especialidad de la casa, como afirma el actor bogotano Julián Arango, varios de los personajes antagonistas que ha interpretado se han robado el cariño el público, y con Don Evaristo, en la telenovela Rigo, no es la excepción. “Son villanos que la gente termina queriendo, que no es tan fácil odiarlos del todo. Hay villanos que de una caen mal, pero afortunadamente me escriben que ´no sé si odiarlo´, ´no lo puedo odiar´” comenta sobre mensajes en redes sociales.

era tato su entusiasmo, que agregó muchos elementos distintivos de 'don Evaristo', tanto que la producción, tuvo que 'bajarle la velocidad'. Fotografía por: Archivo VEA

Sobre su construcción, revela que el talón de Aquiles del personaje es la envidia. “Lo diseñé desde ahí, del hecho que no mirar para dentro, sino mirar para fuera, ¿qué tienen los demás?, ¿por qué los demás son felices?, si no soy feliz aquí, nadie es feliz. Pues parte desde ahí, de la envidia, de no sentirse él con él mismo tranquilo”. Sobre lo físico comenta que en el casting llegó con una propuesta que gustó. “Me acuerdo que propuse los pantalones arriba, él tiene una forma de pararse especial, como que el cuerpo lo dobla un poco, que muestra una prepotencia muy grande. Yo llegué también con la barbita y con el lunar blanco en el bigote, que le da un sello, y la cereza del pastel era esas cuatro mechas que se peina de lado a lado, que cuando hace calor se curvean, es muy chistoso. Y con vestuario, vinieron las camisas de colores, que lo hicieran llamar la atención”.

En ‘Rigo’, don Evaristo se quedó sin ‘espejito’

Admite que se puede caer en lo farsesco. “Empecé a coger mucha confianza en las primeras escenas y me iba sobreactuando, como haciendo de más y tuvimos que repetirlas. En RCN dijeron: ´No, necesitamos que sea malo, malo´. No estaba siendo tan creíble y además es una novela que tiene muchos personajes que bordean la farsa, como el mismo Rigo, Don Rigoberto y Lucho. Pero estamos muy bien dirigidos y a mí me mantuvieron las riendas muy apretadas”.

Sobre la propuesta original, hay un detalle que tuvo que abandonar. “Yo tenía un espejito y una peinilla para el bigote, e hice muchas escenas con estos elementos, pero les pareció que era como demasiado y me los quitaron, y yo era: ´¿cómo me van a quitar eso?, no´, pero se hizo un personaje muy pintoresco”.

¿Quién inspiró a don Evaristo en ‘Rigo’?

Muchos se preguntan si el particular personaje de Rigo existe en realidad, por eso Julián Arango habló de su inspiración. “Yo tuve un profesor del colegio muy parecido a Don Evaristo, un tipo muy envidioso, era patético y siempre hablaba de plata y de cosas que tenía. Y mientras que por el profesor de gimnasia todas las viejas se morían, por este profesor nadie se moría, entonces era como hacerle un homenaje y me han escrito amigos del colegio que lo reconocen, aunque no era paisa”.

El actor también revela que, sin pensarlo, tomó elementos de su progenitor. “Mi mamá me dice que físicamente, el parado y todo eso, tiene mucho de mi papá. Y yo no lo hice pensando en él, pero viéndolo veo muchas cosas de mi papá. Mi mamá me hizo verlo, me salió sin pensarlo como el parado, la forma y la curva, esos son de mi papá”.