Jorge Rausch reveló quién sería el próximo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’

La televisión colombiana está cumpliendo 70 años de su primera emisión y así mismo los canales privados celebraron sus primeros 26 años de funcionamiento. En este marco, el Canal RCN realizó un especial que emitió el pasado lunes festivo 1 de julio.

En dicho especial, conducido por los estelares de Yo soy Betty, la fea, Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco, hubo momentos muy emotivos con actores que protagonizaron novelas entrañables de esa señal, así como talento que conformó el reparto.

De esta manera, artistas como Carmen Cecilia Navia, Carolina Cuervo, Alejandra Borrero, Carmenza Gómez, Carla Giraldo, Marcelo Cezán, Manuela González, Ricardo Vélez, Santiago Alarcón, Rafael Zea y Jesús Forero entre otros, estuvieron contando anécdotas de cuando grabaron producciones como Oki Doki, Azúcar, Café, Me llaman Lolita y El man es Germán. En el espacio, también hubo tiempo para leer algunas escenas de ‘Betty la fea’ por los mismos actores que las hicieron hace 25 años.

Equipo de ‘MasterChef’ reveló curiosidades del programa

Personajes de noticieros como Felipe Arias y de realities también hablaron de su historia en la televisión. En este último segmento, Claudia Bahamón, Jorge Rausch, Adria Marina y Nicolás de Zubiría tuvieron su tiempo, donde hablaron de este formato que el canal lleva varias años haciendo siempre con Bahamón en la conducción.

Claudia quiso revelar anécdotas o curiosidades y Jorge indicó, por ejemplo, que él siempre lleva piyama, pero pronto la conductora le dijo que eso “es algo que ya todos sabían”. Mencionaron también el privilegio de haber tenido a muchas estrellas o personajes icónicos de la pantalla cocinando.

En este aspecto, los jurados hablaron de lo interesante que era ver cómo estrellas que son muy top en sus actividades llegaban a la cocina, de manera sencilla a aprender y lograban convertirse en cocineros.

Cuando hablaron de personajes muy icónicos. Jorge Rausch dijo “hemos tenido” a grandes figuras y ahí fue cuando, sin querer, pudo haber revelado uno de los próximos eliminados de esta temporada dijo: “Hemos tenido a personajes como Margalida Castro, Víctor Mallarino”. Para algunos cibernautas, esto solo confirmó que Mallarino saldrá pronto, pues ese ‘hemos’ pudo ser fácilmente un pasado.

Esto, sumado a que, por razones de un compromiso que previamente adquirió Víctor, no pudo estar en el reto de eliminación, que dejó al comediante Gabriel Murillo fuera de competencia, y como sanción ahora luce el nada anhelado delantal negro, aumentó la teoría.

Adicionalmente, el mismo Víctor subió a su cuenta de Instagram un video donde dice que la situación está negra, refiriéndose al delantal que ahora tiene.

Sin duda, Víctor enfrenta un inminente peligro, pues aunque la mayoría de sus compañeros votaron porque pudiera ir al reto de salvación próximo, a excepción de Nina Caicedo y Ricardo Henao quienes votaron para que fuera directo a eliminación, el mismo Mallarino consideró que lo justo era precisamente ir al peligroso reto.

¿Quién ganó la inmunidad de ‘MasterChef’?

En el capítulo del próximo domingo se sabrá si Rausch comentó una infidencia involuntaria o no. Por lo pronto, la única participante que tiene inmunidad es la ex deportista Catherine Ibargüen, quien conquistó a los jurados, en especial a Nicolás de Zubiría, con una preparación de su abuela, que además se llevó el anhelado cachete de Jorge Rausch. Fue un enyucado. “Este enyucado me sabe a los enyucados que comía cuando pelado”, dijo de Zubiría.

