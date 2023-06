Jacky Bracamontes, actriz y mamá de 5 niñas: “eso de ser mamá me va salir bien”

Jacky Bracamontes, la protagonista de La suerte de Loli, producción de Telemundo Internacional, sintió una conexión casi inmediata con su personaje. “Me enamoré de Mariana (Torres) desde que la conocí en el piloto y normalmente en estos casos no te dan mucha información de los personajes, te dan una descripción muy pequeña del personaje en un solo capítulo y no puedes saber más. Y aun así con ese poquito que me dieron de descripción de Mariana y lo que grabamos ese día, me encantó y dije: ‘Ay ojalá, changuitos para que se haga este proyecto’”, relata en exclusiva desde Miami.

Te puede interesar: ‘Ana de Nadie’ Vs ‘Romina poderosa’ ¿qué serie es la más de Colombia?

Desde el primer momento se conectó con Mariana, su personaje en 'La suerte de Loli'. Fotografía por: TELEMUNDO INTL

La artista tuvo en sus manos los capítulos de la producción, conoció un poco más a su personaje y quedó encantada, porque ella, Jacqueline Bracamontes, se identificó con ella por su rol de madre. “Dije, ‘esto va a estar bueno, porque eso de ser mamá me va a salir bien, seguro´, o por lo menos, eso es lo que intento diariamente con mis hijas”. Y es que la actriz, quien en 2001 representó a México en Miss Universo, es madre de 5 niñas: Jacqueline, Carolina, Renata, Paula y Emilia, nacidas de su matrimonio con Martín Fuentes.

Te puede interesar: Vin Diesel se reconcilió con ‘La roca’ y se distanció de Jason Momoa, ¿celos?

“Me encantan los retos y Mariana significó un reto más en mi carrera”, asegura la actriz nacida en Guadalajara hace 43 años. Su rol maternal le ayudó a crear día tras día a esta recursiva e inteligente mujer. y “la verdad es que sí. En este caso, Mariana ama con locura por sus hijos y lo da todo por ellos, trabaja, tiene situaciones complicadas económicamente, en el ámbito personal, en el amor y obviamente, todo eso lo hace un lado porque sus hijos tengan una estabilidad y estén bien”.

Es inevitable preguntarle si sus cinco hijas quieren actuar. “A la que le veo más potencial de actriz es a Renata, ‘la sándwich’, la del medio”, dice riéndose, “porque ella de repente llega de la escuela y te platica las historias como: “No ma, luego llegó mi amiga y me dijo: ¡No Renata, tú no puedes hacer eso!’, pero así, actuando”. La pequeña imita a las amigas, y cuando le toca llorar, “llora lágrimas de cocodrilo, tiene unas lágrimas perfectas para la televisión. Le veo el potencial, pero la realidad es que cualquiera de mis hijas podría desarrollar este gusto”.

Jacqueline Bracamontes le da ‘tips’ de triunfo a sus hijas

Primero, si están decididas, les aconseja prepararse, “tendríamos que convencer a su papá y buscarles una escuela en la que las pudieran guiar para sacarles el mejor potencial”. También entre las claves están escuchar el corazón, decidir el camino , rodearse de personas talentosas y nunca dejar de estudiar.