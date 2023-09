‘Harry Potter’: su primo Dudley, luce irreconocible y es un triunfador

La historia de Harry Potter (Daniel Radcliffe) y la forma en que venció a Lord Woldemort, es una de las famosas del mundo del cine. Los seguidores de la saga del famoso mago, protagonista de las ocho películas del niño que sobrevivió, celebran en este mes el Back to Hogwarts, pues el primero de septiembre fue el primer día en que el hijo de Lily y James Potter tomó el tren a la famosa escuela de magia y hechicería.

En la historia de Harry Potter, el bebé que quedó huérfano luego que sus padres murieran a manos de Lord Voldemort, juega un papel muy importante la única familia de sangre que le quedaba, los Dursley. Luego del fallecimiento de sus progenitores, Dumbledore llevó al bebé a la casa de sus tíos para resguardarlo de la persecución de los mortífagos. Petunia, hermana mayor de Lily y su esposo Vernon le brindaron una casa, pero no un hogar, pues todo su cariño era para Dudley, su único hijo, un niño malcriado, que le hacía la vida imposible a su primo.

Cuando Harry Melling perdió peso estuvo a punto de no ser incluido en 'Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 1'. Fotografía por: Getty/Instagram

Dudley casi pierde el trabajo

Detrás del personaje del malcriado Dudley estaba Harry Melling, actor británico que integró el elenco en Harry Potter y la piedra filosofal, en 2001, Harry Potter y la cámara secreta, en 2002, Harry Potter y el prisionero de Azkabán, en 2004, Harry Potter y la Orden del Fénix, en 2007 y Harry Potter y las reliquias de la muerte parte I, en 2010. El actor nacido en Londres hace 34 años, sorprendió a todos con su cambio físico, pues bajó tanto de peso que era prácticamente irreconocible. De hecho, cuando se iba a rodar el último filme de Potter donde participaría, pues su familia debía irse de casa para evitar el ataque de Voldemort y sus seguidores, la producción estuvo a punto de no darle continuidad en el rol, pues el delgado Harry Melling distaba mucho de la imagen del primo Dudley que el público ya conocía. Felizmente para el artista, y gracias a un traje especial que simulara sobrepeso y un maquillaje que simulara sus facciones, no perdió su papel. La pérdida de peso del “niño del cumpleaños”, como lo llamaba Petunia, su madre, no obedeció a plan de ejercicios o dieta, según contó el actor a People, “creo que fue algo inconsciente cuando comenzó a suceder Fui a la escuela de teatro cuando tenía 18 años y ahí fue donde perdí peso, no por ninguna necesidad importante de mi parte”. Pero esos kilos de menos jugarían, sin saberlo, a su favor.

‘Dudley’, el primo de Harry, triunfó en Netflix

Aunque varios de los integrantes de la familia de Harry Potter no pudieron desligarse fácilmente de sus papeles y fueron encasillados durante mucho tiempo, para Harry Melling, un joven de 1:80 m y 75 kilos, el camino fue más fácil. Integró en elenco de la obra teatral Madre Coraje y sus hijos y luego estuvo en producciones como Z, la ciudad perdida, La guerra de Macbeth, La balada de Buster Scruggs, La guerra de los mundos y El diablo a todas horas.

Gambito de Dama ha sido uno de los grandes logros de Harry Melling. En la producción de Netflix, de 2020, dirigida por Scott Frank y protagonizada por Anya Taylor-Joy (Beth Harmon), desempeñó el rol de Harry Beltik, rival y luego amigo de la protagonista. En 2022, tuvo otra gran actuación en Los crímenes de la academia, de Netflix, donde interpreta al cadete Edgar Allan Poe, quien ayuda a Augustus Landor, interpretado por Christian Bale, a resolver tres crímenes ocurridos en West Point.

Mientras los fans de Potter siguen recordando a Dudley Dursley, el actor que lo interpretó continúa triunfando en la actuación, haciendo comerciales, invirtiendo en finca raíz y hasta prestando su voz en videojuegos como Harry Potter y la Orden del Fénix.