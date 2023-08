¿Habrá ‘La Casa de los Famosos Colombia’? El reality ya tendría presentadora

Hace unos días, Wendy Guevara se llevó la victoria en ‘La casa de los famosos México’. Más de 18 millones de personas apoyaron a la participante transgénero.

El programa mexicano, es un formato en el que 14 famosos se hospedan en un estudio de Televisa Univisión, lugar en el que se recrea una una casa que tiene todas las comodidades, equipada con dormitorios, cocina, jardín, piscina, jacuzzi, gimnasio y baños.

El espacio cuenta con más de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos, que graban las 24 horas del día y los 7 días a la semana a las celebridades, sin ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Cada semana, se someten a retos, en los que se exponen a que los televidentes los eliminen de la competencia.

¿Habrá ‘La Casa de los Famosos Colombia’?

A través de su cuenta de Tik Tok, el periodista Carlos Ochoa aseguró que habría una versión colombiana e indicó que las transmisiones iniciarían una vez termine la temporada actual de MasterChef Celebrity Colombia. Además, reveló que Cristina Hurtado sería la presentadora de este formato.

“Buena jugada. Esto tiene que ser verdad, ojalá que sí. Atando cabos, yo pienso que la presentadora podría ser Cristina Hurtado, sería un gran regreso estelar. ¿Lo harán en la misma casa de Protagonistas? ¿Por eso estaría en Buen día Colombia?”, expresó el periodista.

Cristina Hurtado le gustaría regresar a la televisión

Luego de su visita al matutino ‘Buen Día Colombia’ aseguró que le gustaría regresar a la televisión, tras la pausa que hizo por dos años, por el nacimiento de su hijo Mateo.

“Después de todo este tiempo ya quiero estar en televisión, ya quiero hacer algo, la gente ya me empieza a decir: ‘Cris te queremos ver en televisión, dónde vas a estar. Por supuesto eso hace falta porque fue aquí en las pantallas nacionales, de RCN, fue donde yo me hice, donde me conocieron e hice todo mi proceso”, aseguró.

Además, aseguró que le gustaría que regresara ‘Protagonistas de Novela’, “yo le tengo mucho amor a Protagonistas de novela, una gratitud. ¿Por qué no hacemos Protagonistas de novela otra vez?”, propuso.

