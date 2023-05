Guardianes de la Galaxia 3: explicación de las escenas postcréditos

James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, cierra esta trilogía con una historia llena de acción, emoción y diversión que en dos horas y media promete sacar un sin fin de emociones a sus fanáticos.

En la tercera parte de la historia, Peter Quill (Chris Pratt), aún conmocionado por la pérdida de Gamora (Zoe Saldaña), debe reunir a su equipo para defender el universo y proteger a uno de los suyos. Una misión que, si no se completa con éxito, muy posiblemente podría conducir al final de los Guardianes tal como los conocemos.

¿Cuántas escenas post créditos tiene el filme?

La película del Universo Cinematográfico de Marvel tiene dos escenas postcréditos. En la primera, nos muestra al nuevo equipo de Guardianes encabezado por Rocket y acompañado por Kraglin, Adam Warlock, Phyla-Vell y Cosmo.

En la escena, se observa a los personajes discutiendo sobre sus canciones favoritas en la que Rocket (Bradley Cooper) pone Come And Get Your Love de Redbone, canción muy especial para él porque es con la que inicia toda la aventura de los Guardianes.

En la segunda escena, Star - Lord regresa a la Tierra para reunirse con su abuelo, se observa que conviven en un ambiente familiar en el que desayunan, ven las noticias y aparentemente tienen una vida normal.

¿Qué significa para el futuro del MCU?

Aunque James Gunn, director de la película, aseguró que Guardianes de la Galaxia terminaría con esta tercera y última película, uno de los personajes tendría su propia historia, ya que, la segunda escena postcréditos termina con el siguiente mensaje: “El legendario Star-Lord regresará”.

