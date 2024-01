¿Griselda de Sofía Vergara es buena o mala? Esto dice la crítica y los cibernautas

Finalmente llegó a la pantalla de Netflix, Griselda, la serie inspirada en la vida de la famosa Viuda negra, que produjo y protagonizó Sofía Vergara. Por supuesto, después de una ardua promoción que la barranquillera realizó por varios de Europa y Latinoamérica, la expectativa era enorme y muchos seguidores, bien sea de la actriz o de las series de narcos, se sentaron a disfrutar de una producción que contó con un despliegue de publicidad impresionante.

Griselda, que cuenta con un elenco de histriones de varias nacionalidades, pues hay colombianos, cubanos, mexicanos y estadounidenses, también tiene un derroche de producción que no ha escatimado esfuerzos por mostrar a Medellín y Miami en los años 70 y 80. Así mismo, el trabajo de arte se evidencia. La apariencia de Sofía Vergara, así como su actuación es impecable. Pero ¿qué dicen los expertos y las publicaciones especializadas sobre el producto de Sofía Vergara?

Las opiniones son diversas y no hay unanimidad en la crítica. Hay algunas que resaltan el trabajo del guion y la historia misma como otras que lo señalan de pobre.

También te puede interesar: Así se veía Griselda Blanco ¿Quién era y cómo murió?

La publicación estadounidense The wrap indicó: “Desde una banda sonora espectacular (todo, desde Boney M. hasta Miami Sound Machine), un vestuario espectacular (agradecimiento a esos monos de siguiente nivel), un trabajo de maquillaje espectacular (no, esa no es su nariz real) y un reparto espectacular (si alguien alguna vez dudó de Vergara)”.

La norteamericana Variety también le alabó la narrativa, aunque mencionó peros. “El espectáculo, con un ritmo trepidante y muy bien interpretado, es brutal, fascinante y lleno de dramatismo. Incluso con sus pequeños errores, Griselda se eleva y muestra a una mujer que se transforma en una depredadora después de ser presa durante tanto tiempo. Aunque ciertamente no es una aspiración, hay mucho que decir acerca de tomar el control de la propia narrativa”.

¿A quiénes no les gustó Griselda?

The Hollywood Reporter fue mucho más implacable y menos generosa. “En la transición de valerosa desvalida a trágica figura de profundidades shakesperianas, Griselda empieza siendo elegante e interesante y acaba siendo ridícula”.

Los ingleses de The Telegraph también criticaron con dureza. “El equivalente femenino de Pablo Escobar de Sofía Vergara no merece la pena. Un poco de comedia aporta una luz muy necesaria a la sombra: una versión en español del clásico Gloria de Laura Branigan de los años 1980 aparece descaradamente en la banda sonora mientras Blanco navega por la autopista, pero, aunque Vergara lo da todo, nunca puede hacer que realmente nos importemos. sobre un personaje tan moralmente vacío en el fondo. A pesar de todos sus altibajos, Griselda es, en última instancia, un poco deprimente”.

Los cibernautas que dejaron su opinión en las redes también difieren en sus opiniones. Mientras algunos la consideraron excelente y hasta mencionaron su intención de repetirla, aplaudiendo siempre el trabajo de la colombiana y el elenco; otros consideraron que los guionistas, los mismos de Narcos, desconocen la idiosincrasia colombiana, así mismo que les incomodó la variedad de acentos, sobre todo en personajes paisas que corresponden a los reales, como el primer esposo de Griselda y su hijo mayor, quienes claramente tienen acento mexicano en la serie. A algunos de los inconformes también les molestó la poca profundidad del personaje y otros escribieron que hubo una preocupación total por escribir un rol para Sofía, donde ella sobresale, dejando vacíos en el resto de la historia y personajes. “Esto es una comedia llena de malas actuaciones”, escribió un televidente inconforme.

En lo que la mayoría ha coincidido es que el trabajo actoral de Vergara es impecable y dista por completo de Gloria, el rol que la hizo famosa.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento