Estrenan serie inspirada en Shakira y su vida en España. ¿Dónde se puede ver?

Cuando Shakira vivió en España se convirtió en el centro de los paparazi por su romance y posterior vida conjunta con el entonces futbolista Gérard Piqué, padre de sus dos hijos Milán y Sasha.

Pero en paralelo, la colombiana también fue el objeto de investigación de la temida Hacienda Española, que esculca y detalla cada aspecto financiero de locales y extranjeros con ganancias millonarias, para saber si están tributando correctamente o si por el contrario, esos ciudadanos o residentes optan por llevar sus dineros a paraísos fiscales buscando evadir impuestos.

¿Qué cuenta Celeste, la serie inspirada en Shakira?

Justamente sobre esa investigación y persecución de la que fue objeto Shakira en tierras ibéricas es la serie serie de Movistar Plus, y que se denomina ‘Celeste’. La apuesta creada por Diego San José cuenta la historia de Sara Santano, encarnada por la actriz Carmen Machi, una dedicada funcionaria púbica a punto de jubilarse, que tiene la misión de demostrar que una artista, en la serie mexicana, vivió en España la mayor parte del año. Si lo demuestra esa artista habría defraudado a sistema en 20 millones de euros.

La cantante mexicana Andrea Bayardo es la encargada de personificar a Celeste, aunque ella misma dijo en varias entrevistas tan pronto se supo del proyecto que ella no representaba a Shakira, es obvio de dónde salió la inspiración para la trama.

Con Andrea comparten escena Manolo Solo, Antonio Durán Morris, Aixa Villagrán, Clara Sans, Jesús Noguero y Marc Soler. La producción corrió por cuenta de completan el reparto de la serie, que produce The Mediapro Studio y dirige Elena Trapé. Los libretos fueron escritos Daniel Castro y Oriol Puig.

Sobre el estreno de Celeste se sabe que será en el próximo Festival de San Sebastián, luego la plataforma Movistar Plus lo pondrá a disposición de sus abonados, aunque no ha revelado fecha de esto. En América Latina, donde no es tan popular este servicio, podrá verse una vez algunas de los servicios de streaming lo adquiera. La serie, que tiene tintes de humor negro y de alguna manera hace señalamientos contra esa persecución a celebridades que ganan millones y buscar estrategias para no tributar en España también recuerda casos como el que también vivió el colombiano Falcao cuando vivió en ese país, jugando en el Atlético Madrid.

Celeste también mostrará el sufrimiento de una celebridad perseguida

La serie también ahonda en el conflicto interno y emocional que significa para una celebridad que aspectos de su vida íntima salgan a la luz o sean de dominio de otros, pues en aras de confirmar el fraude se revisan absolutamente todo. Recordemos que en el caso de Shakira se ventilaron intimidades sobre su relación con Piqué y los inicios de su romance.

También hay que recordar que de alguna manera esta fue una pelea que Shakira no ganó pues se declaró culpable de fraude y fue condenada a pagar 7,3 millones de euros y 3 años de prisión, no obstante, no fue a la cárcel, ya que no tenía ningún antecedente y se declaró culpable . La cantante fue juzgada en por defraudar 14,5 millones de euros entre el 2012 y el 2014.

