Estos son los secretos detrás de la serie ´Succession´ y ¿habrá nueva temporada?

Succession, la serie de HBO se convirtió en la más comentada por la crítica a lo largo de sus cuatro temporadas, así mismo sus actores y creadores figuraron en los premios más importantes del mundo audiovisual. La historia, que cuenta los conflictos y traiciones de los miembros del clan Roy, una familia rica y poderosa que posee medios de comunicación, parques temáticos, cruceros y más negocios, es protagonizada por Brian Cox, Jeremy Strong y Sarah Snook y Kieran Culkin

1. Quién se la inventó

El creador de la serie que cuenta con cuatro temporadas es Jesse Armstrong, un productor inglés que también creó una comedia muy exitosa llamada Peep Show, al aire entre el 2003 y el 2015. A lo largo de las grabaciones de la cuarta temporada el creador y showrunner estuvo estudiando la posibilidad de seguir con una quinta parte de la historia. Sarah Snook y Kieran Culkin estaban convencidos de que sí, pero al final del rodaje, Jesse dijo estar satisfecho como escritor con la manera en que resolvió todo en la cuarta, así que la probabilidad de que siga una etapa más está prácticamente desechada. Otros creen que en televisión cualquier historia podría prolongarse.

2. En qué está inspirada

Aunque muchos medios indican que está basada en la multimillonaria familia Murdoch (los dueños de Fox News), los productores de la serie siempre han negado esta versión. EL creador aseguró que realmente se basa en la obra El rey Lear, de William Shakespeare, donde el personaje central es el monarca. Curiosamente el actor Brian Cox, que encarna a Logan el patriarca de la familia, encarnó al mencionado rey en teatro.

3. Personaje entrañable de Succession

En la primera proyección argumental de la historia, sus escritores habían decidido que Logan no llegaría a la segunda temporada, sino que moriría, sin embargo, la fuerza de este rol fue tal que los creadores cambiaron de parecer y lo dejaron vivir hasta que terminó inesperadamente. El actor no estuvo conforme con el final y dijo en una entrevista: “Todo el trabajo que he hecho, para al final acabar en la alfombra de un avión”.

4. Kieran Culkin no sería Roman

Uno de los personajes que más éxito tuvo esta serie fue el del hermano del estelar de Mi pobre angelito, que además se ha alzado con varios premios como el Globo de oro por su trabajo. Sin embargo, cuando el proyecto comenzó él no sería Roman Roy. El actor fue convocado para Greg, pero él mismo convenció a los productores de que podía ser ese hijo díscolo e inteligente del magnate.

5. Inspirada en Ivana Trump

El personaje de Shiv Roy, encarnado por la australiana Sarah Snook, estuvo inicialmente inspirado en la famosa Ivana Trump o al menos esa fue la información que le dieron a la actriz para crear y trabajar su rol, no obstante, a ella no le convenció esta idea y decidió partir de cero y alejarse por completo de Ivana, logrando una interpretación destacada. Curiosamente, Shiv es lo más alejada del lujo y el glamur de su personaje en Succession. Por ejemplo, su boda, con Dawe Lawson, fue en el patio trasero de su casa.

6. Quería otro papel

El actor Jeremy Strong que da vida al pusilánime Kendall también quería interpretar a Roman, pero los productores creyeron que era ideal para ser el primogénito con el cual finalmente se quedó. Este actor vivió en Jamaica durante su niñez y ahora reside en Dinamarca. Es admirador de Al Pacino y Daniel Day Lewis.

7. Famoso productor

Dentro de la lista de productores de la premiada serie está el famoso actor Will Ferrel. Curiosamente él no pidió estar en ningún rol estelar dentro de la historia. El actor que hemos visto en películas como El duende y Guerra de papás ya había sido productor de cintas como The Big Short y Anchorman, esta última él la protagonizó.

