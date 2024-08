El ‘Tino’ Asprilla le salvó la vida a Héctor Buitrago de Aterciopelados

Faustino Asprilla, de 54 años, es sin duda uno de los ex jugadores de la Selección Colombia con mayor recordación, no solo por su destacado paso por el combinado colombiano, sino porque a lo largo de los años se han mantenido vigente, no solo como comentarista deportivo, sino por su participación en realities.

El ‘Tino’ fue una de las primeras celebridades que participó en la temporada de Desafío, hace 20 años, exactamente en el 2005, cuando el formato se grabó en cabo Tiburón, Panamá. Con él estuvieron figuras como El Pibe Valderrama, Isabella Santodomingo y Paula Andrea Betancurt, esta última resultó ganadora de esa temporada.

Ahora, el tulueño ha sido nuevamente convocado en la recta final del Desafío XX, que se denomina así porque lleva dos décadas al aire, como el reality de supervivencia de más rating en la pantalla nacional. Esta vez, con el ‘Tino’ está su excompañero de reality y de Selección, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. Los dos fungen como capitanes.

Es en este marco es que ‘El Tino’ ha vuelto a recordar su paso por el exigente formato que lo dejó muy agotado en su momento.

Asprilla recordó que en una prueba acuática, evitó que Héctor Buitrago se ahogara. Fotografía por: Instagram

El ‘Tino’ Asprilla evitó que Héctor Buitrago se ahogara

Ahora el Desafío aumentó la bolsa del premio mayor y entregará 1.200 millones de pesos. Los actuales contendores son el equipo rojo, que estará liderado por “El Pibe” Valderrama y el azul, en cabeza de “El Tino” Asprilla.

Volviendo a la participación de Faustino en Cabo Tiburón, recordó que era parte del equipo de las celebridades y se enfrentaron a una prueba acuática en la que el músico bogotano Héctor Buitrago era parte de su grupo.

“Héctor me dijo que yo le salvé la vida en el primer capítulo. Yo arrastré una escalera y él venía pegado atrás, casi se ahoga, lo salvé porque él venía pegado en la escalera. La verdad es que yo nunca me di cuenta”, dijo Asprilla en la sección de preguntas rápidas publicadas por las redes oficiales del reality.

‘El Tino’ dijo en este segmento que en su opinión Juan David Posada y Tatiana Betancourt son los mejores participantes en la historia del programa.

Asprilla también habló de su equipo con mucho orgullo y está seguro que llegará a la final. A sus contrincantes, del equipo de ‘El Pibe’ calificó de blandos. “Son flojos, ‘El Pibe’ ha tratado de animarlos, pero son un equipo flojo”.