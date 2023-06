“El Rezador”: ¿dónde ver la película que tiene una colombiana en el elenco?

Para los amantes del suspenso que mezcla otros géneros atractivos, en este caso como el fanatismo religioso, el fraude y la corrupción ya llegó a las salas de cine la cinta El rezador, una producción colombo ecuatoriana que muestra hasta dónde puede llegar la fe de algunas personas que necesitan creer y la ambición de otros, que encuentran en ella una posibilidad económica.

Cuando la fe se convierte en un lucrativo negocio

Dentro del elenco de la cinta solo hay un talento colombiano, que es la actriz valluna Emilia Ceballos, a quien vimos como Clementina, la esposa de Leandro Díaz en la novela del mismo nombre y como Melisa en Pálpito 2. Emilia interpreta a Nela, la mamá de una niña que tiene experiencias espirituales, ya que se le aparece la virgen, situación que aprovecha económicamente un precario estafador, pues muchos la consideran una pequeña milagrosa. En complicidad con los padres de la “niña santa”, generan un negocio, tan grande y lucrativo, que inevitablemente se les saldrá de las manos.

Vea conversó con Emilia sobre el rol que ella logró mediante casting y luego de que el productor y director buscaran por todo el continente. Para la actriz uno de los aspectos más interesantes fue el reto de evidenciar la vida sencilla, tranquila, pero también “tan bonita” que se vive en un pueblo como lo es donde ocurre la historia. Ella en particular es bastante celosa con su fe, ya que no la relaciona con iglesias, dar diezmos o hacer parte de una comunidad, sino con un asunto espiritual y personal. Recordó que a sus 12 años su madre la llevó a una iglesia donde vivió un episodio con la pastora del lugar que la presionaba para que cayera al piso, supuestamente en señal de liberación de demonios, pero Emilia se resistió y se sintió más bien manipulada y presionada. “Eso y otras experiencias me han hecho ver que la fe y la espiritualidad son un proceso interno”.

Volviendo a la película, fue grabada en el barrio Atacucho, en Quito, Ecuador en enero del 2020 y su rodaje tardó 36 días. Su producción contó con un equipo técnico de al menos 100 personas entre actores, técnicos, sonidistas, camarógrafos, entre otros, siendo este un equipo humano multicultural al reunir personas de diferentes países como Colombia, Ecuador y España.

La cinta está en cartelera y se puede ver en la Cinemateca de Bogotá, en Medellín en el Colombo Americano y el Museo de Arte de la ciudad. También estará en algunos teatros de Pereira y Cali.