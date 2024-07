‘El Puma’ habla de su paso por ‘Top Chef VIP’ y su pelea con Alicia Machado

José Luis Rodríguez no necesita mayor presentación. El ídolo de la canción venezolana que comenzó su carrera como cantante de ‘La Billos Caracas Boys’ y que tuvo su época de galán de telenovelas, posteriormente se hizo famoso como cantante de baladas, también es un personaje inspirador, que ha sobrevivido a la muerte. Tuvo un doble trasplante de pulmón en diciembre del 2017 y hoy goza de una excelente salud, gracias a su disciplina en alimentación, descanso y actividad física.

A sus 81 años era difícil ubicarlo en otra faceta distinta a la música, pero él se arriesgó y se animó a cocinar en la temporada 3 de Top Chef, que se emite de lunes a viernes a las 6 p.m. por Telemundo Internacional.

Pero ¿qué convenció al famoso ‘Puma’ de salir del escenario y entrar a los fogones? “Bueno, al principio tuve un rechazo porque pensé: ‘¿Qué voy a hacer ahí? No sé cocinar. No tengo tiempo para aprender’. No puedes lograr en una semana lo que a una persona le toma 10, 12 años o más, y sigue aprendiendo durante toda su trayectoria”. Pero acepté el reto porque sabía que algo iba a aprender. Si te pagan para aprender a cocinar, me parece fabuloso, y además te diviertes, viajas a la playa y llegas a la montaña, ¿qué puedes perder? Todo es ganancia desde que entras y pones un pie en el estudio, no hay ninguna pérdida, todo es una ganancia total”.

“La gente va mostrando su verdadera personalidad”, El Puma

Más allá del desencuentro que José Luis tuvo con Alicia Machado y que se convirtió en noticia de inmediato, el Puma procura quedarse con lo positivo como también entiende que la presión del reality hace que poco a poco la gente se vaya mostrando cómo es. “Con el tiempo la gente va mostrando su verdadera personalidad. Todo empieza bonito, con abrazos, pero realmente la competencia no es de tú contra mí o yo contra ti; es una competencia contra uno mismo, de presentar tus platos bien, no de competir con otra persona. ¿Qué competencia puede haber si es tu propio plato? Es lo que estás haciendo. Cuando se está en grupo, hay grupos de seis, de cuatro, de dos, y es más sencillo porque se reparten la culpa y la responsabilidad. Pero cuando estás solo, es como un boxeador que le quitan el banco y va a pelear solo. Puede ser más complicado. Te enfrentas a los ingredientes que te dan y tienes poco tiempo. Solo tienes una hora para ir al mercado, descubrir todo, buscar los utensilios, pelar y cocinar. No es fácil”.

Por eso mismo, no cambiaría nada de la experiencia que vivió en Colombia. “No haría nada diferente, aunque quizá hubiera estudiado más y aprendido más sobre cómo combinar sabores y a emplatar. Sin embargo, con tantas cosas sucediendo, es difícil abarcarlo todo. Existe la teoría y la práctica. La teoría está bien, pero es la práctica la que realmente te marca y define tus decisiones con los platos. Es como nadar en un océano muy grande sin saber nadar. Pero mi experiencia fue maravillosa; el conocimiento que adquirí es algo que llevaré en mi corazón. Aprendí a cocinar un poco, lo cual es significativo considerando que antes no sabía nada”.

Y naturalmente apenas terminó de grabar ‘El Puma’ regresó a lo suyo. A lo musical. “Tengo un dúo pendiente con Pancho, un poco de música norteña con él. Continuar con los shows. He estado muy presente en España y es posible que este año vuelva allá y siga recorriendo. México es muy grande y recorrerlo lleva tiempo, quizás cuatro o cinco años. Argentina también es muy grande. Así que seguiré recorriendo los lugares que ya he visitado. Es gratificante ver cómo las generaciones me acompañan: abuela, mamá e hija, tres generaciones, lo cual es muy satisfactorio para mí”.

EL artista no cierra la charla sin agradecer una vez más, como lo ha hecho por un buen tiempo a quienes contribuyeron a que tenga salud. “Siempre agradezco al donante y a su familia, a las enfermeras, a los médicos, a todos los que participaron, y a la gente que oró. Primero, agradezco a Dios y luego a todas esas personas. A mi esposa, que siempre estuvo y está conmigo. Tengo tanto agradecimiento por tantas cosas. ¿Cómo podría ser ingrato o olvidar? Tengo prohibido olvidar y prohibido quejarme. No se puede quejar uno”.

