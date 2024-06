Él es Roberto Cano, exesposo de ganadora de ‘MasterChef’ y ex de dos presentadoras

El actor Roberto Cano, uno de los famosos que participa en el reality culinario MasterChef Celebrity, es una de las caras más reconocidas por el público, que lo ha visto en pantalla desde los 9 años, cuando debutó en televisión con Pequeños gigantes. Nacido en Bogotá el 5 de febrero de 1973, es hijo de padre boyacense y madre tolimense, quienes incentivaron su amor por el arte, por eso la pintura ha estado presente a lo largo de su vida.

Reconoce que la experiencia en su primer programa, al que llegó por invitación de Carlos Vives, fue la mejor escuela que pudo tener como actor. Luego de terminar bachillerato estudió Diseño Gráfico en la Corporación Universitaria Taller Cinco de Bogotá y grabó varios comerciales de televisión. Estuvo alejado de la actuación por este tiempo y 1995 regresó su carrera artística en Clase aparte, dirigida por Rodrigo Triana.

Roberto es parte de MasterChef Celebrity 2024 y ha sorprendido por su destreza culinaria. Fotografía por: INSTAGRAM

Roberto Cano solo se ha casado una vez

Luego siguieron producciones como La sombra del deseo, La mujer del presidente, Perro amor, Francisco el matemático y en el 2000 Pobre Pablo, su primer protagónico de novela donde hacía pareja con Carolina Acevedo. Luego de un sonado romance, se casaron el 20 de julio del 2002, pero el matrimonio terminó pronto. “Llevaba como un año y medio de casado, más o menos. Se nos acabó el amor, pero bien. Las separaciones nunca son fáciles, eso es como una corrida de piso donde todo se desestabiliza y luego todo se estabiliza. Ya la relación con Carolina Acevedo un año después era como antes de ser novios, ya éramos amigos, todo bien”, contó Cano en entrevista con Diva Rebeca.

De manera constante, Roberto siguió sumando personajes a su trayectoria: Sin retorno, La dama de Troya, Mujeres asesinas, Pandillas, guerra y paz II. Operación jaque, Correo de inocentes, ¿Dónde está Elisa?, El capo 2, La ley del corazón, Narcos Distrito salvaje, Lala’s Spa, Primate y Los Billis, entre otras.

Amores de Roberto Cano

Luego de su separación matrimonial, Cano sostuvo una relación amorosa con la actriz y presentadora ecuatoriana Érika Vélez, y se habló en su momento de planes de boda. “Planeamos que sea en un año”, confirmó en abril del 2009 el mismo actor, quien admitió que le entregó anillo de compromiso, “Sí, eso ya fue oficial. Se lo di en diciembre en Salinas (Ecuador), un lugar muy especial para nosotros”. Aunque no se conocieron los motivos, la pareja terminó su romance.

En junio del 2021, el actor bogotano sorprendió cuando, en sus redes sociales, dejó entrever que comenzaba un romance con presentadora Gina Acuña. En las fotografías que compartió junto a la santandereana mientras paseaban por Nueva York, se veía muy enamorado. Esta relación duró casi dos años y la pareja llegó a tener planes de un emprendimiento.

Actualmente Cano sostiene una relación con la periodista y presentadora Michelle Arévalo, quien es columnista, labora en La FM y es experta en temas de gastronomía y viajes. “Yo no puedo estar más orgullosa de Roberto Cano, no solo porque su sazón me tiene enamorada, sino porque su dulzura es el verdadero secreto a la hora de cocinar o hacer cualquier cosa en la vida”, escribió el día que inició MasterChef Celebrity.