Vin Diesel, se reconcilió con ´La roca´ y se distanció de Jason Momoa. ¿celos?

Vin Diesel y Dwayne Johnson, ‘La Roca’, protagonizaron una pelea digna de Rápidos y Furiosos. La tensión entre ellos explotó después de Rápidos y Furiosos 8. En el set comenzaron a surgir tensiones por el protagonismo de ambos actores, además de algunos comportamientos que enrarecieron el clima de la filmación, según reveló un allegado al medio Entertainment Tonight. “Dwayne siempre llegaba a tiempo para el rodaje. Vin era quien solía aparecer cuando tenía ganas de aparecer. Dwayne es todo lo contrario. Al final de la producción, ‘La Roca’ estaba realmente cansado de Vin”. Cuando las jornadas de trabajo terminaron, ‘La Roca’ se desahogó, en redes sociales, sobre el comportamiento de sus colegas, a quienes llamó de una manera particular. “No hay otra franquicia que me hierva más la sangre que esta. Mis coprotagonistas femeninas siempre son increíbles y las amo. Mis coprotagonistas masculinos, sin embargo, son otra historia. Algunos se comportan como hombres de verdad y son profesionales, mientras que otros no. Los que no son demasiado cobardes de mierda para hacer algo con respecto a eso. Nenazas”.

Mientras Dwayne llamó acusó a Vin de manipulación, Diesel se refirió a Momoa como 'sobreactuado'. Fotografía por: Getty Images

Era claro que ‘La Roca’ no iba más en Rápidos y Furiosos, y aunque todo el mundo rumoraba sobre los verdaderos motivos de la pelea, que incluso se fue a las manos, Johnson solo decidió hablar del tema en 2018, y lo hizo con altura. “Vin y yo tuvimos algunas discusiones, incluido un importante cara a cara en mi tráiler. Me di cuenta de que tenemos una diferencia fundamental en la filosofía sobre cómo enfocamos la realización de películas y la colaboración. Me tomó algo de tiempo, pero estoy agradecido por esa claridad. Ya sea que trabajemos juntos o no”.

‘La Roca’ acusó a Vin Diesel de manipulación

En 2021, cuando ya todo parecía aclarado y Dwayne no volvería a asumir el rol de Hobbs, ‘Toretto’ lo sorprendió, ingratamente, con una publicación en redes sociales. “Mi hermanito Dwayne, el tiempo ha llegado. El mundo espera el final con Fast 10. Como sabes mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en la casa. No hay festividad donde no te deseen lo mejor, así que el tiempo ha llegado. El legado espera. Te dije hace años que cumpliría la promesa que le hice a ‘Pablo’”. ‘La Roca´no reaccionó de la manera que Diesel hubiera esperado, pues le contó a CNN que, meses atrás, había tenido una conversación con su colega donde le había aclarado que no volvería. Lo llamó manipulador por involucrar a su familia y a ‘Pablo’ (Paul Walker).

‘Toretto’ y ‘Hobbs’ se reconciliaron

Pero la reconciliación ocurrió. “El verano pasado, Vin Diesel y yo dejamos el pasado atrás”, expresó Johnson en sus redes. El actor de 51 años se declaró gratamente sorprendido con la reacción del público a su regreso, marcado con una escena post crédito en Rápidos y Furiosos X. “La próxima película de Fast & Furious en la que verás al legendario agente de la ley será la película Hobbs, que servirá como nuevo y fresco capítulo de preparación para Fast X: Parte II”.

Jason Momoa, ¿el nuevo enemigo de Vin Diesel?

Una fuente le dijo a RadarOnline que Vin Diesel sintió celos del desempeño de Jason Momoa como Dante Reyes, quien se llevó los elogios por su actuación en la cinta, aunque Toretto se quejó, pues consideró que era “sobreactuado”. “Vin está avergonzado de que Jason esté siendo calificado como el único punto brillante en la película y le robe el protagonismo en la franquicia que él mismo construyó”.