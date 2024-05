Dudan de la transparencia del jefe y las votaciones en ‘La Casa de Los famosos’

No hay duda de que La Casa de los famosos se ha convertido en el reality más controvertido de la pantalla nacional. Son miles de cibernautas que están a la caza de videos o momentos de la famosa emisión 24/7 de Vix tratando de ver irregularidades o momentos de tensión a lo largo de la convivencia de los famosos en este lugar.

Se ha hablado de que existe un cuarto donde las celebridades consumen sustancias alucinógenas, de que ellos saldrían eventualmente del encierro, e incluso de que en realidad, no están aislados y tendrían conexión con el mundo exterior, con elementos como teléfonos.

Adicionalmente, también se ha mencionado que muchas de las decisiones del jefe o incluso, de las eliminaciones, estarían manipuladas y no necesariamente, corresponderían a la votación del público, que expresa su opinión para apoyar a quien deba quedarse en la casa.

¿Por qué Karen Sevillano y La Segura son tan criticadas y al mismo tiempo, tan respaldadas?

Para nadie es un secreto que figuras como La Segura o Karen Sevillano han contado con la mayoría de votos para quedarse, logrando esto que se salven de primeras, cuando han estado en riesgo.

Por eso mismo, cuando en un episodio pasado La Segura fue nominada para ir a la temida placa, por el público, ella se sorprendió bastante. No podía creer que su audiencia la desamparara. No obstante, ella quiso no ser salvada y así se lo pidió a Melfi, pues según la influencer, quería saber si nuevamente su público la apoyaría. Lo que en efecto, ocurrió en el episodio de este miércoles 8 de mayo cuando resultó la más votada para quedarse. Esto causó extrañeza en miles de cibernautas que comentaron las publicaciones oficiales del canal y del formato en redes sociales, pues les parecía incoherente que un día la audiencia quiera sacarla y al día siguiente, le ofrezca el mayor respaldo.

Lo que también resulta paradójico e irregular, según otros seguidores que se apresuran a comentar, es que en las cuentas oficiales de la competencia, tanto La Segura como Karen, son las más criticadas, son cientos de comentarios que piden su salida, por “groseras” “acosadoras” y “manipuladoras”, dicen los seguidores, pero en las votaciones son las más respaldadas.

Critican los castigos del Jefe en ‘La casa de los famosos’

Adicionalmente, a esta situación, que se ha visto señalada en comentarios a lo largo de los últimos días, en esta ocasión, también la objetividad del Jefe fue puesta en duda. Para muchos cibernautas la respuesta de Julián Trujillo al ser cuestionado en el brunch sobre quién era desleal también era válida. El actor respondió que no sentía que nadie fuera desleal y el jefe decidió que sería disciplinado conminado a prepararle el desayuno a sus compañeros por tres días.

Según los cibernautas, lo que deseaba el jefe era castigar a Trujillo, pero no ha tenido la misma rigurosidad para sancionar comportamientos más graves de La Segura o Karen Sevillano, quienes han usado fuertes palabras contra algunos de sus contendores. En las redes se lee una y otra vez ¿cuándo van a castigar a Karen por referirse a sus compañeros con apodos?, algo que también ocurrió en el episodio del 8 de mayo.

Anteriormente el Jefe también había sido señalado de favoritismo, cuando eliminó a Isabella Santiago por su comportamiento en la más reciente fiesta, pero dejó sin sanción conductas igualmente delicadas de Camilo y Karen Sevillano. Los más radicales creen que Karen merecía también ser expulsada.

Para muchos de los que comentan, el formato está manipulado, no respeta la votación del público y quiere mantener a figuras como las mencionadas caleñas para asegurar conflicto y comportamientos que generen rating. “Este programa es ridículo. La Segura nominada por el público y al otro día, salvada por el público. Lo malo es que esa mujer está por las nubes y cada día más engreída, egocéntrica y soberbia”, “¿Y la sanción a Karen por decir apodos?”, “Sebastián tenía más votos que Camilo? Eso no se lo cree nadie”, “Es obvio que la gente prefiere los galácticos, los comentarios en todos lados, las redes sociales, la prensa, la gente está cansada de la falta de respeto de la Segura y la vulgaridad de Karen. Es obvio que Vix y RCN hacen trampa. No les de miedo y sean realista”, son algunos de los comentarios que se leen en redes que cuentan además con cientos de gusta.

Lo anterior evidencia que otro aspecto que resultó en tela de juicio fue el hecho de que el eliminado fuera Camilo Pulgarín y no Sebastián, pues el primero es toda una figura digital, mientras que el segundo, en realidad no tiene tanta fuerza y llegó después, en opinión de quienes cuestionan la más reciente eliminación.

