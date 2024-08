Decisión en ‘MasterChef´molestó a Paola Rey: “si quiere que me vaya, me voy”

Hay una nueva polémica en MasterChef Celebrity, esta vez por una nueva regla del programa, que terminó perjudicando a la actriz Paola Rey, quien mostró evidente molestia y desacuerdo con la decisión que se tomó y que la pone en peligro de salir del programa.

En el capítulo de anoche, el reto consistía en hacer un postre en parejas y los participantes tenían la libertad de escoger a su compañero. Una de ellas la conformó Paola, con su compañero ‘Jacko’, Jacques Toukhmanian. Los actores presentaron una torta de chocolate, que no les alcanzó para ganar el pin de inmunidad, que ofrecen los chefs a la persona o la pareja que mejor cocine en el reto.

La pareja que resultó ganadora fue la conformada por Alejandro Estrada y Dominica Duque, que, con un postre de caramelo, que pese a sentirse quemado, como comentó la chef Adria Marina, se llevó el premio de la noche.

La torta de chocolate que preparó con Jacques Toukhmanian no le alcanzó a Paola Rey para esquivar el delantal negro. Fotografía por: cortesía

La nueva regla que dejó a Paola Rey con delantal negro en ´MasterChef’

El momento polémico llegó con la nueva regla del juego, que consistía en que la persona que gana y tiene el delantal negro, se lo puede poner a alguno de sus compañeros. Así que Dominica escogió de inmediato a Paola Rey.

La decisión dejó a todos asombrados, en especial a la actriz de Pasión de Gavilanes, quien mostró una evidente contrariedad al ser escogida, pues quedó en peligro de abandonar el reality gastronómico. Dominica alcanzó a decir que tomaba la decisión pues “ella se puede quitar fácil ese delantal”.

La tensión se apoderó de la cocina, mientras que todos salían, al terminar el capítulo, titulado ‘Cambio de Roles’.

Pero eso no fue todo, pues la santandereana salió ofuscada y pronunció unas palabras que se escucharon claramente al final: “Si quiere que me vaya, me voy”.

Los participantes que tenían delantal negro antes de iniciar el reto, además de Dominica, eran Roberto Cano y Jacko. La presentadora Claudia Bahamón ya había reiterado en el programa que, si alguno de ellos ganaba, debía ceder el delantal negro a uno de sus compañeros en la cocina.

Sobre la nueva regla, Jacko mencionó que le produjo algo de amargura al grupo. Y luego de la decisión de ponerle el delantal negro a Paola, varios de sus compañeros mencionaron lo injusto que era, “después de haber hecho un plato increíble”.

Incluso, Claudia, para calmar un poco los ánimos, alcanzó a decirle “pero tú eres buena, por supuesto eres una competidora impresionante”. Luego, Paola volvió a su lugar con evidente fastidio y furia.