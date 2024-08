Daniel Radcliffe, de ‘Harry Potter’, confesó que tuvo problemas con el alcohol

Daniel Radcliffe, el famoso actor que personificó en el cine a Harry Potter, hizo una seria confesión sobre el difícil momento que vivió durante el rodaje de las últimas películas de la saga.

El artista británico de 35 años, quien desde que tenía 11 se hizo cargo de dar vida ‘al niño que vivió’, reveló en una entrevista para la BBC Radio, que la presión que caía sobre él por el personaje y la incertidumbre por el futuro al terminar las filmaciones de Las Reliquias de la Muerte, parte 2, lo llevaron a caer en el alcohol.

Radcliffe siempre manifestó que, a lo largo de su vida como Potter, en 8 películas sobre la historia del mago y sus amigos, siempre se sintió muy observado. Lo mismo confesaron, en su momento, Rupert Grint, quien personificó a Ron Weasley y Emma Watson, la genial Hermione Granger. Esta fue la situación inicial que llevó al actor a refugiarse en el licor.

“La forma más rápida de olvidar que me estaban mirando era emborracharme”, explicó Radcliffe, quien añadió que esta situación con el alcohol se volvió más frecuente al final de su adolescencia.

El británico dijo que la incertidumbre de su futuro después de ´Potter´ fue uno de los motivos que lo llevó a la bebida. Fotografía por: Getty Images

“Hay escenas donde se me ve muy ido”, precisó el actor británico, quien aclara que nunca bebió en el plató, pero que si llegaba alicorado a las grabaciones.

Finalmente, Radcliffe pudo superar su naciente alcoholismo, gracias a la ayuda de expertos en este tipo de dependencias. El londinense se dedicó a cultivar su carrera más allá de Potter, con producciones como Fuga de Pretoria y La ciudad perdida además se convirtió en padre en abril del 2023.

‘Draco Malfoy’ también tuvo problemas con la bebida

Otro actor que también en su momento reveló sus problemas con el alcohol fue Tom Felton, quien encarnó a Draco Malfoy, personaje que en la saga es hijo de Lucius Malfoy y el enemigo natural de Harry Potter. En una autobiografía, Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, el artista de 36 años contó que, a los 20, cuando se fue a vivir a Los Ángeles, se dejó llevar por la bebida, en la que se refugió para evadir los problemas. En el punto más crítico, el actor, que fue objeto de una intervención, tuvo que buscar ayuda para desintoxicarse. Lo hizo en un centro especializado en Malibú.