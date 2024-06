Chris Carpertier no se calló y contó por qué dejó MasterChef: “tengo un problema”

En el más reciente estreno del reality culinario MasterChef Celebrity los televidentes conocieron un nuevo rostro. Se trata de la chef mexicana Adria Marina, quien ha calado muy bien en el gusto del público y se ha llevado muy buenos comentarios, no solo por su belleza, sino por su gracia y carisma en pantalla.

Los concursantes por su parte, la perciben muy exigente y directa en sus apreciaciones sobre los platos, pero definitivamente simpática y profesional.

Sin embargo algunos aún se preguntan por Christopher Carpertier quien era parte del jurado calificador junto a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría e intempestivamente renunció al formato el año pasado.

Los televidentes no se resignan a dejar de ver a Carpertier en este rol, pues era tal vez el más directo y ‘cuchilla’ según algunos participantes a la hora de evaluar las preparaciones.

Carpertier quien según ha establecido Vea, sigo vinculado al país no solo por ser imagen de una reconocida cadena de supermercados, sino porque estaría adelantando la apertura de su propio local gastronómico en la ciudad, que sería totalmente distinto a lo que hay hoy en oferta en la capital.

Chris Carpentier ya no soportaba las grabaciones de MasterChef Celebrity

Para quienes aún se preguntan por qué él no está en la temporada 2024, él lo dejó claro en entrevista anterior con Semana, pues admitió que tiene un delicado problema de salud y prácticamente no soportaba más las jornadas de grabación y la alta exigencia del formato. “la verdad es que emocional, médica y energéticamente estaba cansado. Y MasterChef es un programa que en términos de tiempo es muy exigente, comenzábamos a grabar desde las ocho de la mañana y eran 12 horas mínimo todos los días, solo los domingos libres. A los 30 años ya me había dado una parálisis completa, solo se me movían los ojos y quedé internado en una clínica”, mencionó a semana el cocinero.

Carpertier admitió que en parte es su culpa pues no se mide en horarios o exigencias. “Tengo un problema: no mido los horarios para trabajar y el cuerpo me pasa la cuenta. Por haber presionado mi cuerpo en las primeras temporadas, en la cuarta y la quinta ya me pasó la cuenta. Tengo muchas hernias en la columna producto del estrés. Por eso a veces Claudia (Bahamón) se agachaba y me pasaba los cubiertos para poder probar los platos. Agacharme para mí a veces era muy doloroso.”.

Según lo dicho por el mismo exjurado de ‘MasterChef Celebrity’ él padece de varias complicaciones de salud. “Tengo unas hernias lumbares y cervicales. En la parte lumbar se me contraía la espalda y se apretaba de una manera que no me podía levantar, entonces, estar de pie tantas horas en el programa hacía que me doliera la espalda y el cuello”.

Sus dolencias llegan a tal nivel que mientras grababa tenía controles con quiropráctico, masajistas y doctores, sin embargo los dolores no cesaban.

