Cancelan nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’, con Carmen Villalobos

En los primeros meses del 2024 varios actores del elenco de la exitosa serie ‘Sin senos si hay paraíso’, de Telemundo, habían confirmado su participación en la que sería la nueva temporada de la trama de la famosa Catalina Santana.

La serie que ha contado con un elenco principal que incluye figuras como Carmen Villalobos, Gregorio Pernía, Catherine Siachoque, Johana Fadul, Kimberly Reyes y Fabián Ríos, por mencionar algunos, estaría casi lista para comenzar a producir una nueva etapa de la historia, en la cual Catalina lucharía por mantener a su familia unida y a salvo.

Según estableció revista Vea, Gustavo Bolívar, creador de este relato, ya habría adelantado la mayoría de los guiones de la historia e incluso el equipo de producción ya había anticipado buena parte de su trabajo, de tal manera que en el último trimestre de este año comenzaría la grabación en Miami.

Esta sería la razón de la cancelación de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Sin embargo, extraoficialmente Vea se enteró de que el proyecto ha sido cancelado y los artistas que habían firmado el proyecto, habrían sido liberados para aceptar otras opciones laborales. Según una fuente, que no quiso ser identificada, la razón de la cancelación de la serie, que aguardaba que Carmen Villalobos terminara su trabajo como presentadora y anfitriona del reality culinario Top Chef en su tercera temporada, mismo que se graba en Colombia, es justamente por una exigencia de la actriz.

En realidad, la artista habría pedido una elevada suma de dinero por protagonizar. “Pidió como para no hacerla” anticipó la fuente a Vea explicando que algunos de sus compañeros han concluido que en realidad, ella no querría seguir interpretando a Catalina porque no desearía encasillarse en ese papel, sino dar lugar a otros personajes más retadores y distintos. La suma solicitada no encajaría dentro del presupuesto de Telemundo para su estelar. “Todos quedaron con los crespos hechos”, mencionó la fuente.

Como sea, la historia de Catalina será engavetada por el momento, a menos que esa cadena de televisión considere por ejemplo, cambiar el rostro de su estelar por el de otra actriz. Una decisión sumamente riesgosa, si se tiene en cuenta que buena parte del éxito de ‘Sin senos sí hay paraíso’ es justamente por tener dentro de su reparto principal a la colombiana.

