Así se ve Yudy de la ‘La vendedora de rosas’ en la actualidad. ¿Cambió mucho?

Lady, la vendedora de rosas fue una serie de televisión que fue transmitida por el canal RCN en el 2015. Está basada en la historia real de Lady Tabares, una mujer que salió adelante vendiendo rosas en la calle desde que tenía 10 años.

Fotografía por: Revista Vea

La producción fue protagonizada por Michell Orozco y Natalia Reyes, quienes interpretaron a Lady Tabares en su etapa de niña y adulta. Entre los demás actores que hicieron parte de la telenovela, estuvieron: Majida Issa, Ernesto Benjumea, Yuri Vargas, María José Vargas, Brian Moreno, Juan Pablo Barragán, entre otros.

Marta Correa fue Yudy en ‘La vendedora de rosas’: así se ve hoy

Antes de la serie en televisión, en 1998 fue emitida la película que llevó el nombre de La vendedora de rosas y que fue protagonizada por Lady Tabares y dirigida por Víctor Gaviria. Uno de los personajes más recordados de esa cinta fue el de Yudy, amiga de Mónica, y quien, además, se hizo famosa por la frase “Fuck you men, gonorr…”.

Desde su participación en la película Marta Correa, como es su nombre de pila, había estado alejada del mundo de la actuación, hasta hace unos días que publicó un video en TikTok que rápidamente se hizo viral. “Hola, parceros, ¿cómo están? Mi nombre es Marta Correa, como muchos me recuerdan, Judy, ‘Fu** you men, gonorr…’. Un saludo muy especial para todos los de mis redes, los que me están apoyando, a los que les gustó mucho lo que voy a empezar a mostrar”, dijo. También agregó que “ya por ahí hice alguito otra vez para cine, entonces ahí les voy a estar contando”.

Han pasado más de 25 años y ahora Marta es una mujer adulta que busca incursionar en el mundo de las redes sociales. Además, busca retomar la actuación en cine. Su reaparición ha dejado múltiples comentarios por parte de los internautas. “Muy buen personaje, le faltó apoyo, sería una buena actriz”, “está cambiadísima”, “no pareciera ella”.

Lo que se conoce de la vida de Marta, es que, luego de culminar la película, se alejó de las calles de Medellín donde deambuló por varios años y se instaló en Bogotá. “Esto fue hecho con mucha dedicación para tanta gente de Colombia que está estigmatizando a los drogadictos. Creo que con ellos es que deberíamos estar para que este mundo no se voltee. Dios con el coronavirus nos está dando una buena enseñanza a todos. Todos somos iguales, ricos, pobres, feos, negros, blancos... creo que deberíamos por dejar de estigmatizar todas esas cosas”, dijo en el 2020.