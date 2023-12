Así luce hoy el actor de ‘Stuart Little’ a sus 33 años “¡Qué sexy!”

La película ‘Stuart Little’ cuenta la historia de una familia que adopta a un ratón al que consideran como su hijo. En la historia, el pequeño roedor se ve envuelto en situaciones de riesgo y aventuras que vive junto a su hermano mayor George, interpretado por Jonathan Lipnicki.

Jonathan Lipnicki interpretó a George en la película 'Stuart Little'. Fotografía por: Pantallazo 'Stuart Little'

¿Qué pasó con el actor de Stuart Little?

En su juventud, el actor participó en películas como ‘El pequeño vampiro’, ‘Like Mike’, ‘For the love of Money’, ‘Bad Asses, entre otras. Sin embargo, actualmente, Jonathan, de 33 años, está alejado de la televisión, pero sus fanáticos lo recuerdan con cariño, principalmente por su papel de George en Stuart Little.

Lipnicki se ha dedicado a ayudar a diferentes fundaciones relacionadas con el cáncer de mama, los derechos de los animales y el apoyo a los niños más vulnerables.

Sin bien, lo que ha llamado la atención entre los inernautas es el notorio cambio físico que ha tenido. Atrás, quedó su lado angelical, para demostrar una faceta más madura y, hasta sexi. Por medio de su cuenta de Instagram publica imágenes en el gimnasio, con sus amigos y de las causas benéficas que apoya.

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar: “Que guapo estas”, “te ves muy diferente”, “que sexi luces en el gimnasio”, “ya no te ves tan inocente”, son algunos de los mensajes por parte de sus seguidores. Así luce actualmente el actor.

