Arnold Schwarzenegger arrepentido de ser infiel: “estuvo mal lo que hice”

Despojado de su ego y mostrando un lado más íntimo, donde toca aspectos algo oscuros de su vida, pero manejados de manera muy política, Arnold Schwarzenegger, el campeón de fisicoculturismo que llegó a ser un ícono de Hollywood y luego se dedicó a la política, es el protagonista de Arnold, una serie documental en Netflix donde, en primera persona, el multifacético personaje cuenta en 3 episodios cómo llegó al lugar que siempre soñó.

Arnold Shwarzenegger habló sobre casi todo en 'Arnold', su documental en Netflix. Fotografía por: getty

En la miniserie Arnold, Schwarzenegger, uno de los rostros más reconocidos de las últimas décadas en todo el mundo, que logró la inmortalidad con la hoy icónica Terminator, divide su relato en 3 entregas: Atleta, Actor y Estadounidense. En la primera, su familia, su infancia y adolescencia, donde descubrió el fisiculturismo, son los temas principales. En la segunda, su carrera para ser actor, a pesar de todos los obstáculos, y la tercera, su lado político como miembro del Partido Republicano.

Un hijo fuera del matrimonio

Un hecho que llama la atención es que además de testimonios de importantes personajes de su vida profesional como James Cameron, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, Sylvester Stallone y Linda Hamilton, no aparecen personas de su círculo más cercano, como su exesposa e hijos.

Y aunque hay fotos e imágenes que hacen referencia a su historia de amor con María Shriver, su exesposa con quien tuvo 4 descendientes, Katherine, Patrick, Christopher y Christina, no se detiene para comentar sobre los hijos de su matrimonio, como tampoco aparecen imágenes actuales de ellos. En su lugar, si aprecian imágenes recientes de Joseph Baena, el hijo que tuvo de su relación extramatrimonial con Mildred Patricia Baena, su ama de llaves.

También te puede interesar: La millonaria suma que le quedó Arnold Schwarzenegger después del divorcio

Este episodio de su vida, que en su momento fue escandaloso, tuvo un gran impacto que a la postre le costó su matrimonio de 25 años con Schriver. En el documental, Arnold narra que un día María le preguntó sin rodeos si el joven era su hijo y él tuvo que aceptarlo. “La causé suficiente dolor a mi familia por mi estupidez”, comenta Schwarzenegger, quien no escatima palabras para aceptar su error. “Este es un nivel muy diferente de fracaso. Tendré que vivir con ello el resto de mi vida”, refiriéndose a la manera en que él le falló a los suyos.

Pero Joseph Baena hoy no es ajeno a la vida del actor. Además de ser su vivo retrato en su juventud, aparece ejercitándose físicamente, siguiendo los pasos de su padre, con quien comparte a menudo. El actor que hizo famosa la frase, “hasta la vista baby”, expresó la buena que es su relación con el hijo de Mildred. “Lo amo y se está convirtiendo en un ser extraordinario”, afirma orgulloso. “Estuvo mal lo que hice, pero no quiero que Joseph no se sienta bienvenido en este mundo, es muy bienvenido”.