Amy Winehouse la película: así se ve el primer tráiler de ‘Back to Black’

Amy Winehouse fue una cantante y compositora británica que interpretó géneros musicales como el jazz, blus y ska. Fue reconocida por poseer un “registro vocal poderoso”. El 23 de julio de 2011 falleció a causa de una intoxicación etílica.

Película sobre Amy Winehouse

Se lanzó el primer tráiler de ‘Back To Black’, la película biográfica de la artista, que contará su exitosa carrera musical. El nombre del filme, acredita a su icónico álbum lanzado en el año 2006 que reunió géneros como Soul y UK R&B con canciones como ‘Rehab’, ‘You Know I’m No Good’, ‘Me & Mr Jones’, ‘Just Friends’, ‘Love Is a Losing Game’, entre otras.

“Back To Black cuenta la extraordinaria historia de Amy Winehouse. Una mirada inquebrantable a la maquinaria moderna de las celebridades y un poderoso tributo a un talento único en una generación”, dice la descripción del tráiler.

‘Back To Black’ se estrenará en los cines del Reino Unido el próximo 12 de abril y durará 1 hora y 57 minutos. La película cuenta con la dirección de Sam Taylor-Johnson y está protagonizada por la actriz Marisa Abela.

Dentro del reparto también están Jack O’Connell quien interpretará a Blake Fielder, exesposo de Amy Winehouse, y a ellos se suman Eddie Marsan como Mitch Winehouse, el padre de la cantante; y Lesley Manville como Cynthia Winehouse, la abuela de la fallecida artista.

