Álvaro Bayona es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’

Una nueva despedida tuvo lugar en MasterChef Celebrity Colombia este 14 de julio, cuando se enfrentaron en un nuevo reto de eliminación Martha Isabel Bolaños, Álvaro Bayona, Natalia Sanint , ‘El negrito’ y Daniela Tapia, quienes perdieron la anterior prueba y quedaron sentenciados.

Los problemas comenzaron para Bayona cuando parte de la carne que cocinaba se quemó. Luego las dificultades las tuvo Sanint, quien no sabía si quitarles la cola a los camarones de su receta y cuando lo hizo se dio cuenta que había cometido un error.

“Cuando uno está inseguro suele cometer embarradas pequeñas, pero que pueden ser significativas”, dijo la comediante bogotana.

Natalia Sanint no fue la única con los nervios de punta en MasterChef Celebrity Colombia, pues Martha Isabel Bolaños se puso a llorar al no encontrar chontaduro, ingrediente principal de la receta, y entrar en desesperación.

Martha Isabel Bolaños en ‘MasterChef Celebrity’ Fotografía por: Captura de pantalla

“En ese momento estaba vuelta un caos y me dio mucha pena que Nicolás de Zubiría me viera así. No es un buen momento para improvisar porque se va el que más errores cometa”, dijo la actriz caleña ante las cámaras de RCN Televisión.

Al terminar el tiempo que tenían las celebridades colombianas para terminar de cocinar y emplatar, los chefs comenzaron a llamarlos para probar y dar su opinión. La primera en pasar fue Martha Isabel Bolaños, quien se repuso de los problemas y presentó una carne que recibió comentarios muy positivos por parte del jurado.

Después fue el turno para Natalia Sanint, quien preparó un risotto en salsa de champiñón, el cual sirvió con mariscos. Según los jurados, mejoró mucho en el emplatado y el sazón, tanto así que no dudaron en enviarla al balcón.

El llamado siguiente fue para Álvaro Bayona, quien pasó al atril con una preparación de filete de pollo en salsa de tocineta y champiñón con vino blanco, así como una ensalada de pepino. No obstante, le criticaron que no haya tenido algún carbohidrato como guarnición.

Siguió Daniela Tapia con su carne asada acompañada de zanahorias bañadas en salsa de panela y naranja, junto a un puré de papa con salsa de champiñones.

‘El negrito’ finalizó con un arroz trifásico (pollo, cerdo y carne), el cual acompañó con unos fritos de plátano. Y aunque su receta parecía ser la más simple, fue una de las más elogiadas. De hecho, según De Zubiría y Carpentier ha sido su mejor arroz hasta el momento, pero no podrá volver a basar sus recetas en este ingrediente.

Fue entonces cuando Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Chris Carpentier deliberaron sobre lo que vieron en la prueba y decidieron que Álvaro Bayona debía abandonar la competencia.

“Yo no quería salir, pero esa es la posibilidad que siempre tenemos en este juego”, dijo al despedirse de sus compañeros.

Otros eliminados de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ 2023

El programa ha despedido a varias de las celebridades que comenzaron la quinta temporada. El anterior a Bayona fue el actor Julio César Herrera, quien cocinó un guiso que no fue del agrado de los chefs.

Sumado a Herrera, también han sido eliminadas la actriz Marcela Benjumea, la comediante Catalina Guzmán, el sacerdote Walter Zapata y el comediante Vargasvil.