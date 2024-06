Adria Marina, de ‘MasterChef’ y la razón por la que lleva años viniendo a Colombia

Pocas emisiones bastaron de la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia para que los seguidores quedaran cautivados con el carisma y belleza de la chef Adria Marina. La mexicana no solo una experimentada conductora, sino que, con sus comentarios, ha dejado entrever que conoce muy bien la gastronomía de Colombia. ¿La razón? Muchas veces ha visitado nuestro país y disfruta las preparaciones locales.

Adria Marina nació en Tijuana hace 37 años. Fotografía por: FELIPE MARIÑO

Adria Marina no es nueva en Colombia

Y fue por Top Chef VIP, versión mexicana presentada por Telemundo del reality culinario que reúne celebridades, que la chef Marina conoció Colombia. Este formato, presentado por Carmen Villalobos, fue producido por RCN Televisión y se grabó en las mismas cocinas donde se realiza la versión local, por eso la chef Marina viajó a Bogotá, pues hizo parte del jurado calificador en las dos primeras temporadas, en el 2022 y el 2023.

“Este es el tercer año que estoy por acá, trabajando por una temporada y yo la verdad es que estoy enamorada de todos los colombianos, del país y de los paisajes y de la comida. Estoy encantada”, afirmó la chef en una entrevista con La W.

Te puede interesar: Mafe Yepes, de ‘MasterChef Celebrity’ revela su delicada enfermedad: “me operé hace 3 meses”

Como experta en gastronomía, Marina ha explorado los productos nacionales. “El bocadillo es lo más hermoso que tienen ustedes, no se si lo valoran pues como nacieron con él piensan que es algo normal, pero el bocadillo con queso, el bocadillo con plátano maduro, el bocadillo en todas sus formas es lo más delicioso”.

La comida colombiana favorita de Adria Marina, de ‘MasterChef’

“El ajiaco también, yo creo que las sopitas siempre son buenas para el corazón y son super reconfortantes y el contraste que hace la alcaparra es algo yo nunca lo había visto, es delicioso, y así puedo hablar de la arepa de choclo y de miles de platillos que me encantan”, comenta emocionada.

Por su trabajo ha recorrido muchos sitios del país. La experta compartió fotos de varias ciudades como Medellín y Cartagena, entre otras. “Villavicencio y los llanos me parecen hermosos, esos paisajes, la carretera, ver todo ese verde me encanta, pero cuando conocí Barú y las islas del Rosario me quedé anonadada de ese paraíso”.

Adria viaja los fines de semana a México para visitar a su familia y estar pendiente de su negocio. Regresa el lunes a Colombia, directo a grabar, en unas jornadas que la dejan cansada, pero feliz. La chef tiene tres restaurantes en los que fusiona diferentes tendencias e influencias, siendo la comida tijuanense su principal inspiración.

Te puede interesar: ¿Cuánto ganan los famosos de ‘MasterChef Celebrity’ y cómo es el pago?